„Édesanyja egész nap zokog a házban” – Boldog képet posztolt a baleset előtt a verőcei hajókatasztrófa eltűntje

Egy emberként tört össze az ország a szörnyű hajóstragédia után, ami május 18-án, szombaton éjjel történt, Verőce magasságában. Mint ismeretes, aznap éjjel egy nyolctagú társaság indult el egy helyi fesztiválról motorcsónakkal, azonban út közben összeütköztek egy majd' 110 méter hosszú szállodahajóval.

A Danielláék kapujára tűzött vörös rózsa emlékeztet a szörnyű, szombati napra (Fotó: Metropol)

A monstrumhoz képest aprónak számító motoros a becsapódáskor darabjaira tört és elsüllyedt, fedélzetén a nyolc bulizó fiatallal. Bár egyikük, egy frissen megismert olasz fiatalember súlyos sérülésekkel partra úszott és így túlélte a horrorbalesetet, a motoroson utazó többi embert elnyelték a habok. Kettőjük, a csónakot vezető E. Adrián és a 20 éves B. Boglárka holttestét nem sokkal később megtalálták ugyan, de öt fiatalt jelenleg is keresnek.

Mint arról a Bors is beszámolt, B. Boglárka szerelmével, V. Mártonnal utazott a motorcsónakban, a fiatalok életében ugyanis nagy nap köszöntött be: eljegyezték egymást. Lapunk információi szerint a tragédiába torkolló estén is azért indultak el, hogy megünnepeljék Bogi és Marci nagy napját, amire elkísérte őket Bogi legjobb barátnője, a 18 éves B. Daniella is.

Daniellát és négy társát napok óta keresik (Fotó: Metropol)

A két fiatal nagyon szerette egymást, testi-lelki jó barátnők voltak, így nem csoda, hogy Daniella is boldog volt, miután megtudta: legjobb barátnőjét eljegyezték.

Nagyon és önzetlenül örült a legjobb barátnője boldogságának. Lelkesen készülődött erre az estére, nagyon várta már. Nyilván boldog volt, hogy Bogi és Marci eljegyezték egymást

– mondta Daniella egyik ismerőse. Úgy tudjuk, hogy a fiatal nő még posztolt is a közösségi oldalára a boldog készülődésről, alig pár órával a borzalmas baleset előtt.

Danielláék otthonánál járva szívszorító látvány fogadja az embereket: a kertkapura egy gyönyörű, de szívet tépő jelentéssel bíró vörös rózsát tűztek.

Szegény Daniellát még keresik, az anyukája összeomlott, egész nap zokog a házban, nem tudom, hogyan éli túl. Daniella testvére, Regina is összetört lélekben, mert nem csak testvérek, de barátok is voltak ők ketten

– mondta egy helybeli a Metropolnak.