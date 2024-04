„Látni lehetett a tüzet és éreztük a füstszagot is” – Kilométerekre ellátszott a hátborzongató rákosrendezői tűz

Még kilométerekkel arrébb is döbbenten bámulták a budapestiek azt a méteres magasságokba felcsapó tüzet, ami Rákosrendező vasútállomáson lobbant fel hétfőn (április 8.), az esti órákban. Mint az ismeretes, a vasúti talpfák gyulladtak fel: egy közel 100 méter hosszú és 5 méter magas rakáson lobbant fel a láng.

A tüzet még Angyalföldön és Zuglóban is lehetett látni és érezni. Többen még kilométerekkel arrébb is megijedtek a hatalmas, méteres magasságban lobogó lángoktól Fotó: Olvasói fotó

Vasúti talpfák égtek tegnap késő este Rákosrendező vasútállomáson, a Teleki Blanka utca felőli oldalon. A tűz egy száz méter hosszú, húsz méter széles, öt méter magasságú talpfarakást és a környezetében található aljnövényzetet érintette, valamint veszélyeztetett egy harminckét köbméteres gáztartályt is

– írta a Katasztrófavédelem.

A lángokkal aznap órákon át harcoltak, de a munka nem ért véget: kedden délelőtt is folytak a munkálatok Fotó: Markovics Gábor

Ezért a MÁV szakemberei a gáztartályt sietősen tovább is vontatták, hogy ne tetézze az amúgy is hatalmas bajt. A tűz azonban rövid időn belül brutális méretűre duzzadt, még kerületekkel arrébb is látni lehetett:

Éppen munkából tartottam haza felé a XIII. kerületből, Angyalföldről és láttam messziről, a kocsiból a tüzet. Brutális volt, azt hittem, közelebb van. Nem gondoltam, hogy olyan messze. Hazafelé végig láttam szinte a tüzet, ijesztő volt

– mesélte a Metropolnak egy fiatal férfi.

Egy nő Zugló és a XVI. kerület határán él, azt mesélte lapunknak: még ott is érezte a füstszagot.

Látni lehetett a tüzet, és éreztük is a füstszagot, pedig azért nagyon messze voltunk a konkrét tűzesettől. De mivel vastag, fekete füsttel égett, gondolom, idáig elért. Nyilván a távolság miatt nem féltünk, de még innen is durva látvány volt

– mondta az asszony.

A mulatós sztár, Sihell Ferry és felesége az ablakból nézték végig a lángoló poklot:

– Pánik ugyan nem tört ki, de minden lakó az erkélyeken állt és azt figyeltük, hogy mi történik. Nem tudtuk, hogy kell-e menekülnünk, vagy inkább maradjunk a házban – fogalmazott a mulatós sztár.

Több egység és csapat, 19 jármű és 50 tűzoltó órákon keresztül harcolt a lángok ellen, míg végül hajnali két óra környékén sikerült elfojtani a tüzet.

Hogy mitől gyulladt ki a talpfák, egyelőre nem tudni Fotó: Markovics Gábor

A munkának azonban még koránt sincs vége, a területen, úgy tudjuk, hogy még másnap (április 9.) is folytak a munkálatok:

Még délelőtt is dolgoztak az emberek a területen, köztük tűzoltók is. Nagyon nagy lehetett a baj és a kár

– mondta egy arra járó olvasónk. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta a tüzet, erre egy későbbi tűzvizsgálat fog válaszokat adni.