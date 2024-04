"Nagyon ijesztő volt" - Szedált bernáthegyikkel koldulnak a pesti aluljárókban - Fotók

Sokan megszokták, hogy ha a metrómegállókhoz szeretnének jutni, zenészek, sok esetben pedig kéregetők keresztezik útjukat. Tavaly nyár óta viszont szokatlan látvány fogadja az embereket az Astoria és az Örs vezér környékén: bernáthegyi kutyákkal kéregetnek hajléktalanok, ráadásul időnként „műszakot is váltanak”.

A hajléktalanok autóban élnek, a kutyákat a járműhöz kötve tartják / Fotó: Olvasói

„Nem túl bizalomgerjesztő”

Az egyik nyilvános kutyás Facebook-csoportban fújtak riadót nemrég, hogy jámbornak tűnő, nagy testű kutyákkal próbálnak pénzt kicsalni az emberekből. A poszthoz egy fotót is megosztottak, amelyen egy nő és egy kisgyerek használja pénzszerzésre az ebeket.

„Egy palotapincsi és a két bernáthegyi kutyával kéregetnek ezek a nők! Nagyon nem ilyen életet kellene élniük” – panaszolta a posztoló április 3-án, csütörtökön írt bejegyzésében.

A megosztott fotó láttán sokan felháborodtak. Mások szerint is kihasználhatják a láthatóan boldogtalannak tűnő ebeket. Köztük van Krisztina is, aki munkába menet többször is látta már a kéregető bandát. Szerinte a háromfős csapat az M5-ös autópálya gyáli úti aluljárójánál egy furgonban él, a nagy testű kutyákat a kocsihoz szokták kikötni.

Éjszakára mennek oda időnként. Én a közelben dolgozom, így reggelente látom, hogy ott vannak a kutyák. Télen is így vannak szegények. és esőben is. Kidobnak melléjük nyers húst vagy éppen tápot, ami esős időben jól megszívja magát vízzel. Nekem is van két kutyusom. Sosem tennék ilyet velük. Embertelen! Ki tudja vannak-e oltásaik szegényeknek

– részletezte a Metropolnak Krisztina.

Bence először az Astorián vette észre a hajléktalanokat. Munkába tartott, amikor kétszer is beléjük botlott. Először a háromfős csapatból csak az idősebb férfi volt a két bernáthegyivel az Astorián.

„Siettem, tulajdonképpen csak a szemem sarkából láttam a jelenetet, később a metrón tudatosult bennem, hogy mit is láttam. Még időm sem volt feldolgozni a dolgot, ahogy leszálltam az Örs vezér térén az aluljáróban szintén két óriási bernáthegyi és egy kistestű kutyával kéregettek. Nem volt túl bizalomgerjesztő” – részletezte Bence.

A kutyákkal a hajléktalanok aluljárókban kéregetnek / Fotó: Olvasói

„Nagyon ijesztő volt”

A férfi szerint a szerencsétlen állatok nem voltak jó állapotban.

A mocsokban feküdtek, mintha le is lettek volta szedálva! Egy méteres pórázon tartották a két óriási kutyát.

- folytatta, majd hozzátette: legutóbb április 3-án, szerdán ő is látta az Örs vezér terén megint a kutyásokat. Szerinte a koldusmaffia birtokolhatja őket. „Az Örsön „gazdát cseréltek” a szerencsétlen kutyák, most egy idősebb nő volt velük, korábban 2-3 fiatalabb. Ekkor már mérhetetlen dühöt és csalódottságot éreztem. Meg kell érteni, hogy amikor kutyával kolduló embereket látunk, akkor a koldusmaffia legújabb módszeréhez van szerencsénk, nem pedig a kutya-ember barátság gyönyörű példájához” – húzta alá.

A járókelők szerint a kutyák szörnyű körülmények között vannak tartva / Fotó: Olvasói

Krisztina és Bence dühét sokan osztják az interneten, van aki pedig egyenesen fél a banda és a kutyák miatt.

Mellettük mentem el és ugatott, vicsorgott rám az egyik kutya. Nagyon meglepődtem, mert a bernáthegyik jámborok. Nagyon ijesztő volt.

– idézte fel Krisztina, a fenti poszt egyik hozzászólója.

Kerestük a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy érkezett-e a bejelentés a hajléktalan banda miatt hozzájuk. Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.