"Ha a kutyádat beengeded a kertbe, nem fogod többé látni" - méreggel fenyegetnek Rákosmentén

Fokozott óvatossággal közelítik meg a Kaszáló utcát Rákosmentén a családok és a kutyások. A napokban, április 18-án egy fiatal nő, B. Anita sétált az utcában az ebével, amikor az egyik virágoskertnél különös dologra figyelt fel. Amint közelebb ment, egy pillanatra hátrahőkölt: valaki halálosan megfenyegette a kutyásokat.

Kutyásokat fenyegettek meg Rákosmentén, de a szülők is aggódnak a riasztó felirat miatt / Fotó: Pexels (illusztráció)

„Egy pici gyerek is megeheti!”

Anita a helyesírási hibákkal teli, kézzel írt üzenetet rögtön lefotózta, és riadóztatta a Rákosmente – XVII. kerület nyilvános Facebook-csoportban a környéken élőket. "Kedves ember...vagy nem ember? Kaszáló utca" – írta tömören Anita, megosztva képeket a fenyegetésről.

Ha a kutyádat beengeded a kertbe, nem fogod többet látni, mert mérget szórtam ki ?!!

- fogalmazott a rejtélyes alak.

Mivel az üzenetét kérdőjellel is megfogalmazta, egyelőre nem biztos, hogy tényleg mérget szórt el a rejtélyes lakos a kiskertben, meglehet csak elrettentésként írta ki fenyegetését. Anita posztjára több mint 200 ember reagált, okkal aggódnak a kutyások és a gyerekes családok is: szerintük ha tényleg elszórt valamit az alak, az nemcsak a kutyásokra, gyerekekre is komoly veszélyt jelenthet.

"Azt a mérget egy picike gyerek is megérintheti vagy a szájába veheti sétálás közben. Két pillanat alatt megvan a baj, lehajol, <<jé színes, biztos cukor>> és annyi. Értem, hogy mi a baja a tulajnak, de ha tényleg mérget szórt az út mellé, azzal nem csak a kutyákat veszélyezteti, hanem más állatokat és akár embereket is. Senkit és semmit nem mérgezünk! Még akkor sem, ha a kutyatulaj nem szedi össze a piszkot” – írta Zsófia a poszt alá.

Az anyukák attól tartanak, az ő kisgyerekük is felveheti a mérget a földről / Fotó: Pexels (illusztráció)

Lebukott?

A környéken élők dühösen, és értetlenül állnak az üzenet előtt: mégis ki és miért fenyegette meg méreggel az embereket? A választ István adta meg, aki az egyik hétvégén a Kaszáló utcában volt a családjával. Épp kutyát sétáltattak, őket szemtől szembe fenyegette meg az üzenet írója.

Pórázon volt a kutyánk, még véletlenül sem ment a kert felé a kutya. A járdán voltunk, a patakra mentünk. Az idős nénike ideges arccal elkezdett üvölteni, hogy többet már nem fogjuk tudni sétáltatni a kutyát, mert meg fogja mérgezni! Mindezt úgy, hogy soha nem látott még arra minket, nem is arrafelé lakunk... Mindenki vigyázzon a kutyájára, ha arrafelé jár!

- írta a vészjóslóan István.

A lakosok aggódnak, mert az utóbbi időben elszaporodtak a fővárosban a kutyamérgezések: szöges és mérgező falatokat szórtak szét az utcákon. Erről bővebben itt olvashatsz.