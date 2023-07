Sosem fogynak ki az ötletből az állatkínzók: most Kőbányán leselkedik veszély a kutyusokra

A kutya az ember legjobb barátja – tartja a mondás, így nem csoda, hogy minden felelős gazda odafigyel rá, hogy kis kedvence megkapja a szükséges napi testmozgást egy kiadós séta keretében. A fővárosban azonban egyre több terület vált veszélyessé a kutyások számára, ahol szöges vagy mérgező falatokat szórtak szét. A gazdák már egymást figyelmeztetik a kerületi csoportokban, hogy merre ne sétáltassanak vagy épp hol figyeljenek különösen kutyájukra: most Kőbánya is felkerült a listára, ahol kenyérdarabkákba rejtett rajzszögeket szórtak szét.

Veszélyben a tappancsok is. Fotó: Pixabay

Rajzszöget rejtettek a kenyérdarabokba Kőbányán

A Péterhalmi-erdő, a Margit-sziget és Óbuda után most Kőbányán is megjelentek a rosszakarók, akik veszélyes ételdarabokat szórtak szét a kutyusoknak. A Budapesti kutyások csoportba most újabb veszélyes helyről adott hírt valaki, miszerint Kőbányán, a felső vasútállomás környékén rajzszögekkel átszúrt kenyérdarabokat szórtak szét. Az elkövetők vélhetően azt remélik, hogy a kutyák megeszik ezeket a falatokat, így fájdalmat vagy akár nagyobb sérülést, betegséget is okozhatnak az állatnak a veszélyes darabokkal. A gazdák már nem tudnak mit tenni, hiszen szinte egész Budapesten megjelentek a mérgezett vagy szöggel átszúrt ételdarabok, így egymást figyelmeztetik a veszélyre.

Nagyon fontos megtanítani a kutyusoknak, hogy még véletlenül sem ehetnek fel semmit a földről. Ez a megoldás, semmi más, amíg meg nem oldódik az ilyen alakok eltüntetése a környékről

– írta a posztra reagálva az egyik kommentelő, aki mélységesen felháborodott a hír hallatán. Nincs ezzel egyedül, hiszen a legtöbb gazdi mérgesen olvas az újabb helyszínekről, ahol nincs biztonságban négylábúja. Az egyik hozzászóló a VIII. kerületről jelentett újabb veszélyt.

A VIII. kerület, Teleki tér is újra veszélyes: patkányméreg és kolbászba rejtett csavarok vannak szétszórva

– írja. „Ennek már sosem lesz vége? Hogy lehet ennyi gonosz ember köztünk?"– teszi fel a kérdést teljes joggal egy másik gazda.

A sok boldogtalan gonosz már nem tudja, hogyan ártson embernek vagy állatnak ,vagy bárminek...

– reagált egy másik elkeseredett kutyatulajdonos a veszélyre.

Grafika a városban megesett eddigi mérgezésekről. Fotó: Metropol

Sosem fogynak ki az ötletből a rosszakarók

Ahogy arról a Metropol már többször beszámolt, Budapest szerte rengeteg helyen mérgezik az ebeket vagy próbálnak meg problémát okozni a veszélyes falatokkal. A Metropol napilap összegyűjtötte, hogy az elmúlt hónapokban milyen helyszíneken történt kutyamérgezés, vagy szórtak szét szögeskolbászt. A IX. kerületben patkányméreggel és sósavas hússal törtek a kutyák életére, bevonva a rendőrséget is a nyomozásba, a X. kerületben pedig mérgezett csontokat raktak ki. A XVIII. kerületben szögeskolbászt szórtak szét a Péterhalmi-erdőben a rosszakarók pedig egészen egy családi ház kertjéig merészkedtek, ahol fagyállós hússal öltek meg egy kutyát.

De a kispesti erdőben, a Margit-szigeten és Óbudán sem voltak biztonságban az ebek az elmúlt hónapokban, ahol patkányméreggel és méreggel átitatott húsdarabokkal próbálták bántalmazni a kutyusokat. Az esetek nagy részében sajnos végzetes volt a mérgezés és több család is így vesztette el a kedvencét, így a gazdák már jóval körültekintőbbek és próbálják egymást is figyelmeztetni, merre ne sétáltassák kutyájukat.