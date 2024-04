Lassan révbe ér a kaposvári család

Csaba az egyik szobában már aludt, mikor az esti órákban felcsaptak a lángok. Szerencsére felriadt, és azonnal megpróbálta felvenni a harcot a lángokkal, de sajnos sikertelenül, a tűz átterjedt az egész ingatlanra. Semmije sem marad a nyolctagú Vicze családnak. Ami nem kapott lángra, az a korom és az oltási munkálatok miatt vált használhatatlanná. Bútoraik, minden ruhájuk és használati tárgyuk odaveszett. A falak koromfeketék, míg a tető használhatatlan lett a tűz következtében. A család ideiglenesen rokonoknál tudta meghúzni magát a felújítás idejére. Mint kiderült, a tüzet hálózati hiba okozta.

Tűz miatt vált lakhatatlanná a kaposvári család otthona még decemberben. Azóta folyamatosan azon dolgoznak, hogy mindent helyreállítsanak Fotó:olvasói

Viczéék két szomszédos lakásban éltek. Az egyik Diánáé és családjáé volt, míg a szomszéd lakásban az édesapja, Csaba élt. A lángok nála csaptak fel, és terjedtek tovább. A család nagy erőfeszítéssel ugyan, de vissza tudott költözni. Most öten élnek ott. Sikerült az áramot visszaköttetni az ingatlanba, de csak egy konnektort helyeztek még üzembe, hogy a fontosabb elektronikai készülékeket használni tudják.

A másik lakással még nem jutottunk előrébb, ott még sok munka van. A legfontosabb a tető lenne, de nem találunk rá senkit, aki rendbe tudná hozni

– mondta elkeseredetten Diána, aki azért örül annak, hogy legalább az egyik lakás már lakható állapotban van. A tűzeset után átmenetileg az édesanyjához költöztek Nagyberkibe, és onnan jártak a gyermekek iskolába. Most végre vissza tudtak költözni Kaposvárra.

Könnyebb így az életük, de sok még a megoldandó feladat. Helyzetüket tovább nehezíti, hogy nem volt biztosításuk, így a helyreállítás költségét a családnak kell előteremtenie. Szerencsére sokan melléjük álltak és felajánlották a segítségüket, többek közt a róluk írt cikkünk nyomán is. Bútorokat, sőt még mosógépet is kaptak., ami nagy segítség az újrakezdésnél.

A bajt még tetézte, hogy édesapám kórházba került. Szerencsére már jobban van. Március közepén kiengedték a kórházból, és még járókerettel ugyan, de tud közlekedni

– mondja Diána, aki nagyon hálás az embereknek, akik melléjük álltak a bajban. Vannak még munkálatok, amikre egyelőre nincs pénze a családnak: a tető valahol beázik és a villanyhálózat is csak ideiglenesen lett helyreállítva. De bizakodnak, hogy lassan minden a régi kerékvágásba kerül.