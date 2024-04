Kezdődik az idei első, nagyszabású fesztivál Budapesten: ezek lesznek a programok

Ma kezdődik az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál

A több évtizedes múltra visszatekintő összművészeti eseménysorozat idén április 29. és május 12. között, két héten keresztül zajlik. Közel 30 helyszínen több, mint 40 programon lehet majd részt venni. A magyar fellépők mellett számos nemzetközi alkotót is meg lehet majd nézni, és kiemelt szerep jut a Budapest 150. születésnapja alkalmából megnyitott új belvárosi köztereknek és helyszíneknek is. Emellett a 44. Budapesti Tavaszi Fesztivál idén egybeesik Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 20. évfordulójával, így ehhez kapcsolódóan is lesznek zenei, színházi, filmes és egyéb kulturális programok. Ezek listáját itt lehet megtekinteni, a következő napok programjai pedig ezek lesznek:

Program Időpont Helyszín A Budapesti Tavaszi Fesztivál nyitóeseménye 2024. április 29.; 19:00 óra Budapesti Olasz Kultúrintézet Színházi társasjáték a nappalidban 2024. április 30-május 5. Magánlakások Budapest különböző helyszínein Jazz koncert 2024. május 1.; 16:00 óra Trafó Kortárs Művészetek Háza Cirkuszelőadás 2024. május 1. Madách Imre tér

Ma van a tánc világnapja is

1982-óta április 29-én tartjuk a tánc világnapját, a "balett Shakespeare"-jeként ismert, 1727-ben született Jean Georges Noverre francia balett-táncos, az egyetemes táncművészet megújítójának születésnapja alkalmából. Az ünnepet az UNESCO Nemzetközi Színházi Intézetének részlege, a Nemzetközi Táncbizottság hozta létre és ezen a napon világszerte táncművészeti előadásokat tartanak.

125 éve repesztettek először autóval 100-nál gyorsabban

1899. április 29-én érték el először szárazföldön a 100 km/h sebességet, méghozzá Camille Jenatzy belga autóversenyző egy elektromos hajtású autóval. Előtte, 1899. január 17-én Párizs közelében szintén ő érte el a 66,66 km/h sebességet, amit még aznap Gaston de Chasseloup-Laubat megdöntött. Aztán január 27-én Jenatzy elérte a 80,35 km/h-t is. Ezt a rekordot szintén Chasseloup-Laubat döntötte meg, majd Jenatzy 1899. április 29-én elérte a 100 km/h sebességet, sőt, a maximum sebessége 105.88 km/h volt.

44 éve hunyt el a horror atyja

Alfred Hitchcock angol filmrendező, a feszültségkeltés, a borzongatás mestere 1980. április 29-én hunyt el. Ő volt a filmtörténet egyik legnagyobb hatású rendezője. Londonban született egy többségében ír katolikus családban. Műszaki rajzoló volt, úgy került a film világába, hogy némafilmekhez rajzolt feliratokat. Később minden mást is csinált a stúdióban és a cég irodáiban, majd egy idő után a feliratokat fordította és írta is. Később 25 filmet rendezett Angliában a 30-as évek végéig, ezt követően David O. Selznick producer hívására Hollywoodba települt át. 1979-ben az angol királynő lovaggá ütötte, és márciusban megkapta az Amerikai Filmintézet díját is.

Alfred Hitchcock 81 évesen, ezen a napon hunyt el. Fotó: REUTERS

111 éve létezik hivatalosan a cipzár

Ezen a napon szabadalmaztatta ugyanis Gideon Sundback of Hoboken a cipzárt, méghozzá 1913-ban. Sundback svéd-amerikai mérnök volt, aki Whitcomb L. Judson cipzárját fejlesztette és tökéletesítette az által, hogy megalkotta a nyitást és zárást végrehajtó kocsit.

Egy éve hunyt el a kvízmester

Vágó István televíziós műsorvezető, politikus, a Szkeptikus Társaság alapító tagja napra pontosan egy évvel ezelőtt hunyt el. Ő volt a kvíz műfajának egyik legsikeresebb magyar alakja, emellett gyógyszer-vegyészmérnöknek tanult, majd a MEDIMPEX külkereskedelmi vállalatnál dolgozott, de képzett idegenvezető is volt, és basszusgitáron játszott a Favágók együttesben. Kiválóan beszélt angolul, németül, franciául, spanyolul -ezekből felsőfokú és szakmai nyelvvizsgája is volt-, interjúképesen beszélt még olaszul és portugálul, továbbá megértette magát oroszul, lengyelül és svédül. Írni tudott arabul, törökül és hindiül, de foglalkozott a finn és a japán nyelvvel és a kínai nyelv tanulásába is belefogott 2023-ban bekövetkezett halála előtt. Vágó István 74 éves volt.

Katalin és Vilmos ezen a napon házasodtak össze. Fotó: Profimedia

Vilmos és Katalin esküvője is ezen a napon volt

Vilmos cambridge-i herceg és Kate Middleton 13 évvel ezelőtt, 2011. április 29-én kötött házasságot a londoni westminsteri apátsági templomban. Az esküvőt szinte az egész világ figyelemmel kísérte.

Ismét 4 helyen lesz véradás Budapesten

A mai napon is számos helyen várják az önkéntes váradókat szerte az országban. Budapesten az alábbi négy helyszínen tart véradást a Vöröskereszt:

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.);

12:00-18:00 óra között a Duna Plaza I. emeletén a Posta mellett (1138. Budapest, Váci út 178.);

12:00-17:30 között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.);

10:00-16:00 óra között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Orczy Úti Kollégiumában (1083. Budapest, Orczy út 1.).

Marad a kellemes idő

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn napos idő valószínű kevés gomolyfelhővel, eső nélkül. A szél élénk marad. Több helyen lehet nyárias, 25 fok körüli meleg.