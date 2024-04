Varga Judittól megtudhattuk: Ilyen az élet egy nárcisztikus, erőszakos férjjel

Varga Judit megrázó interjújából kiderül, hogy milyen az élet egy nárcisztikus, erőszakos férj mellett, milyen volt Magyar Péterrel együtt élni. A volt igazságügyi miniszter a FrizbiTV műsorában beszélt szörnyű házasságáról és arról a lelki terrorról, amiben élt.

Varga Juditot a férje mindennek elhordta, miközben a nő otthon és a munkájában is keményen helytállt (Fotó: Kurucz Árpád)

Kikaptam, hogy milyen debil módon beszélgettem, hogy lejárattam őt és én ebbe majdnem belepusztultam

– mesélt a szörnyű mindennapokról könnyeivel küszködve Varga Judit Hajdú Péternek. A bántalmazás, a lelki terror és az érzelmi hullámvasút 16 évig tartott, mire Varga Judit összeszedte az erejét, hogy ki tudjon szállni a házasságából, de nem volt könnyű helyzetben, mert a férje folyamatosan manipulálta. Amikor Magyar Péter érezte, hogy elszakad a cérna, fenyegetéssel, majd hízelgéssel próbálkozott és azt ígérte, hogy megváltozik. Persze ebből sohasem lett semmi. A hamis bocsánatkérés, a fogadkozás, az, hogy virágot vitt engesztelésül a bántalmazás után, csak egy-két napig tartott. Ahogy visszaállt a korábbi rend, utána újra kezdte Magyar Péter a kegyetlen játékát, amiben a felesége volt az első számú áldozat.

Amikor külföldön éltek, Magyar Péter nem bírta elviselni azt, hogy a felesége sikeres a munkájában. Varga Judit hiába támogatta férjét, hogy találja meg, mitől lesz boldog és azt is felajánlotta, hogy inkább utazzon haza a barátaihoz. A feleség nemcsak a munkájában, hanem otthon is tartotta a frontot a gyerekekkel. Magyar Péter ennek ellenére továbbra is megalázóan beszélt vele, a verbális bántalmazás mindennapos volt.

Akkor mindig rám nézett és azt mondta, kinek csinálod a színházat, a szomszédoknak? Nézzél már magadra, mosd már ki a szádat!

Mindig újra kezdődött a lelki bántalmazás. Ez egy szörnyű hullámvasút volt Varga Judit számára, aki az utolsó pillanatig mindent megtett, hogy megmentse a házasságát és egyben tartsa a családot.

Én szerettem ezt az embert, az én vektorom a megmentés, a kapcsolat megmentése, a család egyben tartása, a majd csak megjavul egyszer, mert éppen ezért nem hívsz mondjuk rendőrt egy-egy jelenet után, mert nem elrontani akarod, nem börtönbe akarod juttatni a házastársadat

– válaszolta Hajdú Péternek arra a kérdésére, miért nem lépett ki korábban a bántalmazó kapcsolatból, miért nem hívott rendőrt, amikor bántotta a férje.

Állandóan sírtam és könyörögtem neki, hogy változtasson ezen a hozzáállásán és mondja meg, mi a baj velem és én akkor aszerint fogok változtatni

– számolt be a reménykedés időszakáról. Varga Judit családja megrémült, amikor 2021 májusában, amikor már hónapok óta külön élt a férjétől, mégis visszament hozzá, újra hitt neki.

Péter könyörgött, hogy menjünk el párterápiára, és akkor elmentünk egy-két alkalommal, megpróbáltuk rendezni a kapcsolatot

– indokolta döntését. Hiába javasolt azonban Varga Judit bármilyen megoldást és hiába tett meg mindent, hogy rendeződjön a kapcsolat, férje tovább folytatta a bántalmazást és kegyetlen játékát, és a helyzet nem változott. Magyar Péter tovább kínozta a feleségét, miközben a családi fotókat lobogtatva bizonygatta, milyen szép az életük.

Abban mi a jó, hogy van egy szép családi idill, megfőztem a húslevest és megkérdezem, hogy sárga vagy piros tányérban kéred, drágám, és erre az a válasz, hogy miért kell ilyen debilen nézni?

– kérdezte Varga Judit az interjú során. Magyar Péter azonban nem hagyta abba a mindennapi manipulációkat és fenntartotta az érzelmi hullámvasutat, amelynek az egész családja áldozata volt. A feleségét hibáztatta mindenért.

Be kellett következnie rengeteg sok kegyetlen dolognak, hogy az ember tényleg elhiggye, hogy itt lelketlenségről van szó és nincs javítanivaló

– ismerte el Varga Judit. Amikor rájött, hogy ez az ember nem fog megváltozni, Miskolcra költözött a családjához. Magyar Péter továbbra is fogadkozott, ígérte, hogy rendezi a kapcsolatát a nagyobbik fiával, tudja, mi a probléma vele és hogyan kellene megváltoznia. Ezt még kézzel írt levélben is megerősítette.

De nem következett be változás.

Az összes ilyen fogadkozása után nem volt tett. És akkor én eldöntöttem, hogy elkezdem a válási folyamatot

– összegezte Varga Judit, miért döntött végül mégis a válás mellett.

Az erről készült videónkat itt tudod megnézni:

A teljes interjút itt nézheted meg: