Bizarr család: nagypapának hiszik a gyerekek az anya 27 évvel idősebb férjét

A 65 éves Michael Dillonnak most született meg a második gyermeke. Ez annyira nem is lenne rendkívüli, de ha azt is eláruljuk, hogy párja még csak 36 éves, úgy már nem annyira hétköznapi a történetük.

Fotó: Gretchen Dillon / SWNS

Gretchennel 2014-ben ismerkedtek össze az egyik syracuse-i szupermarketben, és a kialakuló barátság mellett hamarosan rájöttek, hogy romantikus érzelmeket táplálnak egymás iránt, így egy év múltán randevúzni kezdtek. Bár a 27 évnyi korkülönbség miatt kapcsolatuknak az ismerőseik nem sok jövőt jósoltak, ők 2018-ban mégis házasságot kötöttek, és 2021 végén megszületett első fiuk. Shannon alig múlt 2 éves, amikor a testvére, Galen világra jött.

Nem tud olyan annyira aktív lenni a kicsikkel, de még mindig szeret majomkodni a kis Shannonnal. De inkább olyan, mint egy nagypapa, mert sokkal több türelme van

- árulta el a Mirrornak a boldog kismama.

Az emberek tényleg azt is hiszik, hogy a gyerekeim nagyapja vagyok, de én csak nevetek ezen

- tette hozzá az apuka, akit valósággal megfiatalítanak kisfiai.

Van az a mondás, hogy a szeretet nem ismer határokat, ami leginkább arra vonatkozik, hogy bárhonnan származzon is valaki, megtalálhatja a boldogságot egy más országból vagy népcsoportból jött társ oldalán. Ez a mondás azonban Michael és Gretchen kapcsolata alapján joggal toldható meg azzal, hogy a szerelem korhatárokat sem ismer.