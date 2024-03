Ezzel a trükkel percek alatt milliókat lehet keresni. Sokan csinálják, pedig börtön a vége

Visszatértek a csalók a klasszikus módszerhez, és annak ellenére, hogy ma már eléggé ismert trükköt alkalmaznak, úgy tűnik, mégis sokan bedőlnek. A következő történik: a kiszemelt áldozatnak megcsörren a telefonja. Felveszi, majd egy kedves hang közli, hogy egy ismert bank munkatársaként telefonál. Azzal folytatja, hogy a rendszerük jelezte, a kliens kártyájáról egy nagyobb utalás történt, amit ők a banknál nagyon furcsálltak. Annak érdekében, hogy a helyzetet megnyugtatóan rendezzék, elkérik a bankkártya adatait. Ha ezt az áldozat megteszi, a tolvajok akcióba lépnek és leemelik róla a pénzt. Nyíregyházán pontosan ez történt egy asszonnyal, ám neki meglepő módon szerencséje volt: a tolvaj ugyanis menet közben visszavonulót fújt.

Ne adjuk meg telefonon keresztül sem a személyes adatainkat (Fotó: fizkes/Shutterstock – Képünk illusztráció)

A nyíregyházi asszony az egyik helyi Facebook-csoportban írta meg, hogyan próbálták meg átverni őt. Mindenkit arra int, hogy figyeljenek a csalókra és ne adják meg ismeretleneknek a bankkártyájuk adatait.

Ma hívott egy ember és azt mondta, hogy egy neves bank alkalmazottja, de már a hangja is béna volt a hölgynek. Azt mondta, hogy nagy összegű netbankos utalás történt a számlámról elvileg, kártya adatokat szeretett volna kérni… Végül is kinyomta a telefont, visszahívtam akkor már egy férfi vette fel azzal, hogy «magánlakás»

– írta a posztban.

Neki most szerencséje volt, de rengetegen dőlnek be ennek a trükknek. Tudni kell, hogy a bankok hivatalos ügyintézői semmilyen esetben sem kérik tőlünk, hogy adjuk meg a bankkártyánk adatait, főleg nem a jelszavunkat és a fontos azonosítókat. Abban az esetben, ha ilyen történne velünk, mondjuk azt, hogy a személyes ügyintézést választjuk és inkább besétálunk egy közeli fiókba. Ha hasonló csalási kísérlettel találkozunk, azt jelentsük a rendőrségen! A csaló, az okozott kár mértéke szerint akár tíz évet is kaphat.