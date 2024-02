Tömegverekedés az Aldiban, a biztonsági őrt sem kímélték - videó

Az infláció egész Európát sújtja. Elsősorban az orosz-ukrán háború és a szankciók miatt olyannyira megemelkedtek az árak, hogy nagyon sokan küszködnek anyagi nehézségekkel, és kétszer is meg kell fontolnunk, hogy megvehetjük-e azt, amit eddig gond nélkül megvásároltunk. Angliában is nehezebb az élet, és talán ettől nem függetlenül vezette be az Aldi a szigetországban azt az új szokást, miszerint a kasszáknál át kell vizsgálni a vevők táskáját, ellenőrizve, hogy nem történt-e lopás. Ezt a dolgozók nem szívlelik és kellemetlenül érzik magukat, mindazonáltal aki nem engedi az átkutatást, attól a vásárlást megtagadják. Talán ettől is frusztráltabbak most a vásárlók, és néhányan azt gondolják, hogy ez állhat a csúnya tömegverekedés hátterében.

Egy angol Aldiban történt az incidens / Fotó: Kallus György

Az angol Lye városában halálra rémültek a vásárlók, amikor tömegverekedés tört ki az üzlet előtt, ráadásul közvetlenül egy babakocsi mellett. Hatalmas verekedés tört ki, miután egy férfit többször is felszólítottak, hogy hagyja el a helyiséget (talán azért, mert nem akarta megmutatni a táskáját). Két férfi vásárló feszült egymásnak, és heves szócsata után már a pofonok is csattannak.