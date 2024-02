Vigyázz - Visszatértek az ékszervadászok Csillaghegyre, új módszerük is van

Korábbi tolvajbanda térhetett vissza Csillaghegy utcáira. Egy helyi lakos. K. Eszter a napokban riadót fújt az interneten, mert a lakhelye környékén különös felhívásra lett figyelmes. Apró cetlin hirdethetik magukat a csalók, a nő szerint azt remélik, így bejuthatnak a gyanútlan emberek lakásába és onnan viszik, amit lehet.

Különös hirdetések jelentek meg több budapesti kerületben. Csalók bakelitlemez-felvásárlókként akarhatnak bejutni lakásokba, hogy fosztogassanak / Fotó: Jose HERNANDEZ Camera 51

Tolvajbanda járhatja a fővárost

"Ne dőlj be!" - ezzel a felhívással tett ki nemrég bejegyzést Eszter az egyik nyilvános Facebook-csoportban. A nő a napokban szúrta ki, hogy miközben a III. kerület utcáit járta, apró cetlin gyanús alakok hirdetik maguknak. A nő eleinte nem figyelt fel rá különösebben, ám egyszer csak beugrott neki: hasonló szöveggel csalók próbáltak már bejutni lakásokba, hogy azokat kirámolják.

Eszter az egyik nagykereskedelmi üzletláncnál, egy oszlopra felragasztva látta legutoljára a különös hirdetést. "Bakelit lemezt veszek készpénzért" felirattal hívják fel magukra a figyelmet a fifikás személyek, hátha, valaki bedől nekik. Eszternek is ez lett a gyanús, szerinte ugyanaz a banda garázdálkodhat, mint korábban.

Ezek akik agancsot, meg régi könyveket "vesznek", csak a lakásukba akarnak bejutni. Eredetileg régiség-ékszer vadászok, profi értékkicsalók! Ébresztő! Vigyázzanak magukra és az értékeikre!

- fogalmazott a pesti nő.

Egy csillaghegyi nő szerint felvásárlóknak álcázzák magukat a tolvajok, de valójában az áldozat értékeire pályáznak / Fotó: Mehaniq

"Az időseket akarják becserkészni"

Eszter figyelmeztetésére riadólánc indult el. Többen is írták, hogy nemcsak Csillaghegyen, hanem Békásmegyeren és Budakalászon is találkoztak már a cetlikkel. Ildikó is látta a hirdetést. Szerinte a gyanútlan nyugdíjasok értékeire pályázhatnak a csalók.

"Békáson is több helyen láttam ilyen cetliket. Szerintem, főleg az idősebb korosztályt akarják becserkészni. Mindenki gondolja meg, hogy kit enged be a lakásába. Valószínű, hogy nem egyedüli látogatóként érkezik, és amíg az egyik leköti a régi dolgait eladni kívánó személy figyelmét, addig a másik kikutatja az értékeket! Sajnos az én édesanyám is így járt évekkel ezelőtt" - árulta el Ildikó, azt javasolva az embereknek, tépjék le a telefonszámot a cetlikről, nehogy valaki mégis bedőljön a bandának.