A mesterséges intelligencia (MI) hol jó, hol rossz ötletekkel halmozza el a használatával barátkozó emberiséget. A Daily Star most a Google Bardot arról kérdezte meg, hogyan leplezné le a Nagylábként elhíresült lényt, amelynek eddig mindig csak az óriási nyomait lehetett felfedezni, de hogy mi hagyhatta őket, arról csak találgatások folynak.

Fotó: Pexels

Nos, a chatbot úgy gondolja, hogy van megoldás a megfoghatatlan fenevad becserkészésére. A tervének első lépése az, hogy előcsaljuk a lényt a rejtekhelyéről villogó fényekkel, furcsa hangokkal és ellenállhatatlan illatokkal, amelyek felkelthetik a kíváncsiságát.

Ha sikerül lépre csalni, nem árt, ha kéznél lesz egy óriásháló, amellyel be is fogható, hisz csak úgy tudhatunk meg róla többet, ha nem csupán villanásnyi időre látjuk – figyelmeztet az MI. Ha viszont nem elégszünk meg egyetlen fura szerzettel, akkor ennél is furfangosabbnak kell lennünk. A nagytudású robot szerint az igazán kemény munka az, ha beszivárgunk eme ismeretlen faj közösségébe. Ehhez csupán egy élethű és meggyőző jelmezre van szükségünk, amit a hálóba ejtett példányról már gyerekjáték megmintázni.

Ennél már csak egy vadabb ötlettel állt elő az MI: „gondolatolvasó sisakot” kell készíteni.

Nagyláb gondolatainak és motivációinak megértéséhez egy olyan alkalmazás fejlesztésére van szükség, amely az emberi érzelmeket és szándékokat olyan frekvenciákra fordítja, amiket a Bigfoot megért, elősegítve a kommunikációt és a bizalmat

– szól a gépi tanács, amely szerint így akár a történelmi szörnyek is megérthetnek minket, bármik legyenek is azok.