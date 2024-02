Kisebb ökológiai katasztrófa Budapest szívében: tömeges halpusztulás történt a Feneketlen-tóban - fotók

A Feneketlen-tó egykoron a XI. kerület büszkesége volt, zöld nádasai és friss vize mellett rengetegen ücsörögtek még hűvösebb időben is. A tavat a FŐKERT kezeli és tartja fenn. A tó lefolyástalan állóvíz, amely számos növény- és állatfajnak ad otthont. A tóhoz kapcsolódó park és környezete népszerű pihenőhely a helyiek és a turisták körében egyaránt. De az utóbbi években a tó állapota súlyos problémákkal küzd, beleértve a vízminőség romlását és a halpusztulást is. Az elmúlt pár évben leginkább egy betegeskedő öregemberre hasonlít, akinek állapota lassan romlik.... A közelmúltban többször is előfordult vízszintcsökkenés, algásodás és halpusztulás. A héten pedig iszonyatos bűzt éreztek az erre járók, aminek súlyos okai voltak...

A tó a helyiek kedvenc pihenőhelye Fotó: Fügedi Richárd

Jelentős halpusztulás történt

A helyszínre kiérkezve azt tapasztaltuk, hogy a bűz már nem olyan intenzív, de még mindig érezhető. Ahogy a tóhoz közelebb mentünk, azt láttuk, hogy a víz felszínén jó néhány rohadó haltetem úszik. A tó közepén lévő csobogó körül pedig habzik a víz. Nem kell hozzá vízügyi diploma, hogy összeálljon a kép. A tóval nagyon komoly probléma van. Valószínűleg bomló szervesanyag okozott fehérjekicsapódást.

Habzott a víz Fotó: Fügedi Richárd

Már a madarak csipkedték a tetemeket

Egy fiatal lány éppen arra sétált, megkérdeztük, hogy ő mit tapasztalt.

Haltetemeket találtunk Fotó: Fügedi Richárd

Szeretek ide járni, de még csak tegnap vettem észre, hogy vannak haltetemek a tóban, ami elég büdös volt.

- mesélte Ditta, aki elmondta, hogy amikor tegnap megnézte a tavat, a part mellé kisodródott haltetemeket már a madarak csipkedték.

Ditta a budös szagra figyelt fel Fotó: Fügedi Richárd

Az oxigénhiány végzett velük

Egy kicsivel arrébb éppen folyt a nádas levágása, amit akkor fejeztek be az ott dolgozók. Tőlük megtudtuk pontosan, mi is történt. Az egyikük elmondta, hogy nekik azt mondták, hogy az oxigénhiány végzett a jelentős mennyiségű hallal.

Hát kárászból láttam vagy 20-30 darabot, olyan 30-40 dekásat, pontyból meg 3 darabot, amik olyan hatkilósak lehettek. De ezeket szedjük kifele és viszik is el folyamatosan. Most már látjuk, hogy a levegőztető is megy, eddig szerintem az nem ment, mert elméletben azt mondták, hogy az be volt dögölve és ezért történt ez a tragédia, mert ez nagy tragédia.

- osztotta meg a tapasztalatát. Hozzátette még, hogy összesen olyan 20 kiló kárász, meg 15-20 kiló ponty pusztult el, amit nagyon sajnál, mert ő is szeret horgászni.

Munkatársa, aki szintén a nádvágásban segédkezett, szintén látta a rengeteg elpusztult haltetemet. Mint mondta, kisodródtak a partra, és rengeteg volt belőlük. Reggel szedték össze őket, amit szintén látott. Véleménye szerint akár 60 kiló hal is elpusztulhatott.

Szemét és döglött hal... Fotó: Fügedi Richárd

Ismert volt a probléma

Nemrég is történt hasonló eset. Arról azt mondta a FŐKERT, hogy az erős kénes szag és a halpusztulás okaként a szerves anyagok gyors lebomlása és a hirtelen hidegfront hatására kialakult kénhidrogén-képződés azonosítható. Akkor sem működött a mélységi levegőztető, amit az eset után kapcsoltak be, majd egy speciális kénhidrogén faló baktériumtörzset is juttattak az iszapba. Akkor azt ígérték, hogy a hosszú távú rehabilitáció érdekében további intézkedéseket fognak végrehajtani, de a lakosok türelmét kérik, amíg a helyzet normalizálódik. Most újra haltetemek sokasága borította ezt a vízi élőhelyet - a főváros pedig nem tesz semmit.