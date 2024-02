Ennek a három csillagjegynek nem szabad ma beleszaladnia a konfliktusokba

2024. február 10.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Izgatott lehet szombaton, hiszen talán hamarosan egy utazás, vagy egy fontos és érdekes program következhet és ön szeretné, ha ott végre minden tökéletesen sikerülne. Nyugodjon meg, csupa kedvező bolygóállás segíti a mai napon. Lesz egy olyan élményed, ami meghatja a szíve legmélyéig.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szombaton talán túlságosan is igyekszik megfelelni másoknak. Mindannyian tágabb és szűkebb közösségben élünk, így ez valahol természetes is, de azért néha lehetne még egy kicsit több önálló igénye, nem kell ennyire alkalmazkodni.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szombaton éreznie kell magában az energiát, az erőt, így érdemes lenne munkára fognia a testét is. Önnek most csakis valami testmozgás lehet igazán kielégítő, szóval húzzon sportcipőt és csapjon a lovak közé. Az újhold még nagy hatással van önre, és tágabb perspektívába helyezi a dolgokat.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Mára virradóan már a Halak jegyében jár a Hold, ami túlérzékennyé teszi. Vigyázzon a hangulatingadozásokkal! Ami viszont nagyon jót tesz: minden vizes relaxáció, legyen szó úszásról, vagy nagy kád habfürdőről.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Besűrűsödhet az élet szombaton, egyszerre több feladatot is végeznie kellene párhuzamosan. Talán tervez egy családi programot, vagy ünnepséget, eközben pedig napi ügyes bajos dolgokkal is önnek kellene foglalkoznia. Délután azért próbáljon meg egy picit lelassulni.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ne dőljön be a látszatnak és ne ítéljen a külsőségek alapján! Talán egy kis időre úgy érzi, mások fele ennyi energiával többre jutnak, mint ön. Aztán kiderül mindennek a fonákja, és az is, hogy a másik csak vetít, a valóság közel sem olyan rózsás.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A cél, amit kitűzött maga elé, sokkal közelebb van, mint ahogy gondolja, de könnyen lehet, hogy a napi rutin, a sok munka már annyira megszokottá vált, hogy észre sem veszi, már mennyire igaz ez. Talán már nem is az a kérdés, eléri-e, hanem az, hogy utána mi legyen a következő lépés.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szombaton szüksége lehet némi inspirációra ahhoz, hogy tovább tudjon lépni a dolgait illetően. Ezt a legkönnyebben akkor kapja meg, ha valami egészen más dolgot kezde el csinálni, mint a megszokott rutin. Egy baráti beszélgetés sokat segíthet.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Talán van egy konfliktus az életében, amivel nehezen bír el. Mivel ön kreatív és okos, könnyedén megtalálja azt a bizonyos rövidebb utat az erdőn át. Induljon inkább arra! Szombaton meglepően közel juthat a megoldáshoz.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szombaton valaki olyannal hozhatja össze a sors, aki a dolgokat merőben másképpen látja, mint ön. Legyen nyitott a gondolataira! Néha érdemes odafigyelni még a miénktől teljesen eltérő nézetekre is, mert profitálhat belőle.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szombaton lehet, hogy valaki akadályozza, hogy bizonyos dolgok megtörténjenek ön körül. Ha elsőre nem világos, hogy mi is folyik, kezdjen el gondolkodni azon, kinek az érdeke, hogy így alakuljanak a dolgok! Gyorsan ki fog tisztulni a kép és azt is tudni fogja, hogy mit tegyen ellene.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Vannak szerencsés helyzetek, melyek csak úgy kialakulnak körülöttünk az életben, akár úgy is, hogy nem is igazán teszünk érte semmit. Ez ajándék az égiektől. Ma ön is megtapasztalhatja ezt, hogy szinte csak a véletleneknek köszönhetően kap valamit.