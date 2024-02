Hollik István: FeGyőrt elítélték, mondjon le!

Hollik István, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán üzent a szerda esti momentumos tüntetés kapcsán. A politikus emlékeztetett: Fekete-Győr András füstbombával támadt a rendőrökre egy 2018-as, erőszakba fulladt baloldali tüntetésen, melyen öt rendőr is megsérült. A Fővárosi Törvényszék másodfokon bűnösnek mondta ki Fekete-Győr Andrást.

Hollik István közölte: Akit a bíróság elítélt, mondjon le! (Fotó: Koszticsák Szilárd)

„A Momentum este tüntetni fog. Jó lenne, ha ma kivételesen mellőznék a hivatalos személyek elleni erőszakot! Tudjuk, hogy náluk az a módi, hogy parlamenti és önkormányzati képviselők füstgránáttal hajigálják a rendőröket, de most legalább a törvényeket tartsák be.

Egyébként pedig tüncikézés helyett Donáth Annának inkább azzal kéne foglalkoznia, hogy a hivatalos személy elleni erőszakot elkövetett Fekete-Győr Andrástól visszakéri a mandátumát. Akit a bíróság elítélt, mondjon le! Még akkor is, ha tanítómesterük, Gyurcsány Ferenc azt tanította nekik: soha semmiért nem kell vállalni a felelősséget!”

– olvasható Hollik István, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójának Facebook-oldalán.

Egy év szabadságvesztésre ítélte két év próbaidőre felfüggesztve Fekete Győr Andrást a Fővárosi Törvényszék (Fotó: Teknos)

„Nem bánt senkit egy füstgránát” – ezekkel a szavakkal próbálta elbagatellizálni a 2018-as tüntetés másnapján Fekete-Győr András baloldali politikus az általa elkövetett bűncselekményt. A bíróság ezt másképp látta. Egy év szabadságvesztésre ítélte két év próbaidőre felfüggesztve Fekete Győr Andrást a Fővárosi Törvényszék hétfőn, amely bűnsegédként elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak bűntettének minősítette a politikus öt évvel ezelőtti, egy tüntetésen tanúsított cselekményét.