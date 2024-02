A baloldal azonnal rátelepedett az influenszer-tüntetésre

Baloldali politikusok egész sora lepte el a Hősök terét a péntek esti, a köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter lemondásához, közéletből való távozásához vezető kegyelmi-ügy miatti tüntetésen, amit néhány önmagát influenszernek nevező, baloldali aktivista szervezett. A péntek 18 órai kezdés előtt már szellősen, de kezdett megtelni a Hősök tere- tudósított a Magyar Nemzet.

Azariah végül nem ment el a tüntetésre

A rendezvény elején a baloldali politikusok közül megjelent már Juhász Péter, valamint Demszky Gábor volt liberális főpolgármester és Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.

Gulyás Márton, a baloldali YouTube-csatorna, a Partizán műsorvezetője a demonstráció házigazdájaként azzal kezdte, hogy a tér szinte megtelt és sokan még érkeznek, mindenkit megvárnak. Megjelent a tömegben egy óriási, több emelet magas felfújható halál figura, kaszával a kezében.

Minden rossz

Osváth Zsolt a gyermekvédelmi rendszer teljes reformjára szólította fel a kormányt, szerinte nincs pénz a rendszerben, nincsenek szakemberek, a gyerekek szerinte éheznek, kevés a pénz ruhára és a zsebpénz is elenyésző. A baloldali megmondóember azzal vádolta a kormányt, hogy összemossa a homoszexualitást a pedofíliával. Beszéde végén arra kérte a jelenlévőket, hogy vegyék elő a telefonjaikat és kövesse be a legújabb Instagram-oldalát. A célja ezzel az, hogy a kormány helyett tudjanak cselekedni a gyermekvédelem érdekében, igaz nem ígért megoldást, mert nekik erre nincs anyagi forrásuk.

Kérdezze meg ...

Szabó Máté (fókuszcsoportos influencer) szerint a kegyelmi ügy óta szörnyek járnak odakint. Szerinte az elmúlt 30 évben senkinek se kellett megoldania a gyermekvédelem rendszerét. A felelősök félnek, ezért Szabó szerint fent kell tartani a témát, míg nem lesz megoldás. Szabó szerint amíg az állam nem képes ellátnia feladatait, addig három kérdést kell elküldenie mindenkinek a választott képviselőjéhez: Mit tesz a kormány azért, hogy a kormány emberhez méltó körülmények között nőhessen fel? Mit tesz a kormány a minőség oktatásért? Mit tesz azért, hogy minden gyerek bizalommal fordulhasson valakihez, ha bántják?

Azariah azt üzente

Azariah végül nem ment el a tüntetésre, de egy videoüzenetben elmondta, hogy semmi értelme nem volt a nemzeti konzultációknak és a kormányzati kommunikációnak, ugyanis szerinte továbbra is pedofilok vannak a rendszerben, igaz konkrét, jelenlegi esetet nem említett. A zenész felmondta a kötelező baloldali mantrát, hogy az oktatás rossz. Varga Judit és Novák Katalin lemondásával kapcsolatban elmondta, hogy azt becsületes dolognak állítja be a média, pedig szerinte nem az. Amint Azariah felvételről adott üzenete véget ért, a tömeg széléről elkezdtek hazaszivárogni az emberek, főleg a fiatalok.

A következő felszólaló influenszer Fancsikai Eszter (Nemakarokbeleszólni) szerint is minden, az oktatás, az egészségügy rossz és senki sem védi meg a gyerekeket. Elmondta azt is, hogy a bébiszittere meleg, és bátran rábízza a gyerekeit. Szerinte most azért kell felemelni a hangot, hogy ez a mostani eset ne történjen meg újra.

És ismét pénzes dobozok

Az utolsó felszólaló, a szervező, Pottyondy Edina az elmúlt napok legrosszabb klubrádiós hagyományát folytatja, egyenesen szörnynek nevezte a lemondott államfőt, Novák Katalint. És a magyar államot is. Szerinte a társadalom sem jobb, mert csendben tűr. Nehezményezi, hogy nem tudni pontosan kik kaptak kegyelmet Nováktól. „Lecseréltek két lélegző golyóstollat” – utalt Pottyondy Novák Katalin és Varga Judit lemondására.

Gulyás Márton a tüntetés végén akciót hirdetett egy meg nem nevezett hajléktalan, bántalmazott fiatal részére, hogy vasárnapig 25 millió forintot gyűjtsenek össze neki egy alapra, amiből majd lakást vesznek neki, mert szerinte ezt elmulasztotta a magyar állam. A tüntetés zárásaként a tömeg elénekelte a Himnuszt, majd kis pénzgyűjtődobozok indultak útjára.

A baloldal azonnal bejelentkezett

Az esemény meghirdetője, Pottyondy Edina, a Momentum korábbi elnökségi tagja a Facebookon tette közzé azoknak a hírességeknek a névsorát, akik az általuk szervezett tüntetés mellé álltak.

A bejegyzés alatti kommentekben sorra jelentek meg a baloldali pártok politikusai, akik támogatásukról és jelenlétükről biztosították a tüntetés szervezőit.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje arról írt a kommentjében, hogy legyenek ott minél többen a demonstráción. Ugyanerre szólított fel Fekete-Győr András, a Momentum politikusa is, aki aztán a saját Facebook-oldalán is közölte, hogy a tüntetésen legyenek ott minél többen, pártszimpátiától függetlenül.

A Momentum egykori elnöke a szerdán, a Karmelita kolostor előtt tartott tüntetésen is reklámozta a demonstrációt, és azt állította, hogy százezres tüntetés várható a Hősök terén pénteken. Donáth Anna, a Momentum jelenlegi elnöke, illetve Tompos Márton, a Momentum alelnöke pedig egyértelművé tette, hogy ott lesznek ők is a demonstráción.

Juhász Péter, az Együtt korábbi politikusa, Belváros-Lipótváros egyik baloldali polgármesterjelöltje szintén bejelentkezett a függetlennek kikiáltott tüntetésre, és a közösségi médiában több helyen is hirdette azt. A közösségi médiában a demonstrációt reklámozó politikusok között feltűnt Jámbor András, a Párbeszéd országgyűlési képviselője is.

A szélsőbaloldali politikus mérhetetlen álszentségről tett tanúbizonyságot, mivel a közelmúltban súlyos pedofilüggyel hozták összefüggésbe az egyik kollégáját. Ezzel az üggyel kapcsolatban Jámbor egyszer sem szólalt meg, és nem határolódott el a kollégájától.

Wittinghof Tamás, Budaörs baloldali polgármestere pedig maximális támogatásáról biztosította a tüntetőket.

Szekértoló influenszerek

A tüntetés húzónevei között számos olyan influenszert is fel lehet fedezni, akik a 2022-es országgyűlési kampány során még a balliberális oldal szekerét tolták. Az egyik ilyen szereplő Gulyás Márton, aki a mai tüntetés házigazdája, műsorvezetője is. A Partizán nevű, amerikai pénzekkel támogatott csatorna arca a pályafutását szélsőbaloldali utcai provokátorként kezdte, például 2017-ben festékkel öntötte le a Sándor-palotát, amiért háromszáz óra közmunkára ítélték.

Szintén a tüntetés támogatója VV Zsolti, valódi nevén Osváth Zsolt is, aki korábban elkötelezett támogatója volt a baloldali összefogásnak, a ZSHOWtime YouTube-csatornáján a legtöbb influenszernél komolyabb témákat feszegetett, vendége volt több politikus is.

A homoszexualitásával kérkedő VV Zsolti néven ismertté vált ellenzéki aktivista még azt is bevallotta, hogy a baloldal tanácsadója is volt a kampányidőszakban, amellett, hogy gyakorlatilag PR-műsorokban népszerűsítette az ellenzéket vezető politikusokat, sőt: a szivárványkoalíció emlékezetes, 2021. október 23-i pártrendezvényét is ő vezette. Különös véletlen lehet csupán, hogy a ZSHOWtime Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság éves eredménykimutatásában szereplő értékesítés nettó árbevétele 180,588 millió forint volt 2022-ben. Ez több mint százszázalékos növekedés a 2021-es adathoz képest.

Az sem véletlen, hogy az utóbbi időben Karácsony Gergelyt is láthattuk Osváth Zsolt online anyagaiban.

Osváth ugyanis együttműködik az egyik budapesti közműcéggel is, YouTube-on megosztott videójában népszerűsít a fővároshoz köthető reklámokat. Az egyik RTL-en futó műsort taglaló VV Zsolti-videó alatt nem másnak mond köszönetet a baloldali véleményvezér, mint a Budapesti Közműveknek és a fővárosi önkormányzatnak, később a Budapesti Közművek reklámplakátja is felugrik a videóban.

A listán szerepel még Bányai Judit, Nagy Ádám és Szabó Márton is. Őket a folyamatosan baloldali propagandát toló Fókuszcsoport műsorából ismerhetjük, ahol szintén gyakori vendégek a bukott baloldali politikusok: nemrégiben Márki-Zay Péter és Vona Gábor arról tanácskozott, hogy vajon mi vezetett a baloldal történelmi vereségéhez.

Ami az LMBTQ-aktivistákat illeti, a megmozduláson való részvételét már előre jelezte mások mellett Lakatos Márk divattervező és Kajdi Csaba, alias Cyla internetes személyiség, modellügynök is.