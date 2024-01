Óriási árcsökkenést jelentett be az IKEA, ennek rengetegen fognak örülni

Az IKEA pár éve megemelte az árait, mivel drágább lett a faanyag és a szállítási költségek is emelkedtek. Ez nem tántorította el a vásárlókat, hiszen továbbra is nagyon népszerűek a svéd bútoróriás termékei – ezt az is bizonyítja, hogy Magyarországon is 11 százalékkal nagyobb volt a vállalat forgalma 2023-ban, mint 2022-ben.

Illusztráció / Fotó: Sulyok László

Most hatalmas örömhírt jelentett be az IKEA, ugyanis kiderült, hogy egy stratégiai lépésnek köszönhetően óriási árcsökkenésre számíthatnak a vásárlók, mivel a vállalat olyan költségmegtakarítási lehetőségeket azonosított, hogy így egyes termékek jelentősen olcsóbbak lehetnek a jövőben.

Az IKEA azt tűzte ki célul, hogy jövő év végére az árak visszakerülnek a világjárvány előtti szintre, persze az inflációval kiigazítva. Ennek biztos, hogy rengetegen örülnek Magyarországon is, hiszen valóban nagyon sokan szeretik az IKEA designos termékeit – amik közül párnak már az utóbbi időszakban lejjebb ment az ára, vagyis érezhető a döntés előszele.