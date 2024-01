Autósok figyelem: változás jön az autópályákon csütörtökön!

Január 31-én két autópályás határidő is lejár

Egyrészt eddig érvényesek a tavaly vásárolt éves autópálya-matricák, másrészt szintén ennek a hónapnak a végéig lehet igénybe venni a nagycsaládosoknak és a mozgáskorlátozottak járó kedvezményeket. A 2024-re érvényes jogosultságokat csak hivatalos forrásból érdemes beszerezni, nemrég ugyanis rengeteg ügyfél személyes adatai szivárogtak ki egy autópálya-matricákat árusító webáruházból, amelyekkel csalók akár vissza is élhetnek - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Ami pedig az igénybe vehető kedvezményeket illeti: az ezt biztosító nyilatkozatokat a közlekedési igazgatási hatóságnál (járási hivatal, kormányablak) január 31-ig lehet megújítani azoknak a nagycsaládosoknak, akik arra jogosultak, hogy D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsijukkal D1 díjkategóriájú e-matrica megváltásával használhatják a fizetős autópályákat. A mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők esetében nincs szükség a bejelentés megújítására! További részletek az igénybe vehető kedvezményekről itt olvashatók.

Ma járnak le a tavalyi autópályamatricák! Fotó: Ádám János / Észak-Magyarország

Négy helyen várja a véradókat a Vöröskereszt

07:00-19:00-óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21);

12:00-17:30-óra között a Sugár Üzletközpont II.emelet én (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

12:00-18:00-óra között a WestEndben (1062. Budapest, Váci út 1-3.)

14:00-18:00-óra között pedig az Europeum Plazában (1088. Budapest, Blaha Lujza tér 5.)

Reggel ködös, napközben párás lesz az idő

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint reggelre sokfelé képződik sűrű köd, ami csak lassan oszlik majd fel. Napközben változóan felhős, párás idő lesz, a déli szél pedig mérsékelt marad. Ami pedig a hőmérsékletet illeti: marad az 5, 6 fok körüli maximum az ország nagy részén, így a fővárosban is.

Forgalomkorlátozás lesz a V. és a XI. kerületben

A rendőrség tájékoztatása szerint delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2024. január 30. és február 2. között Budapest V. és XI. kerületében..A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy tilos megállni

február 2-án 16 óráig Budapest V. kerületében az Erzsébet téren a hotel előtt, a park felőli oldalon a Miatyánk utca és a Bécsi utca között;

2024. január 31-én 7 órától 13 óráig a Budapest XI. kerületben a Magyar Tudósok körútja 2. szám mindkét oldalán;

2024. január 31-én 13 órától 17 óráig a Budapest V. kerület Szalay utca páros számozású oldalán a Vajkay utca és a Falk Miksa utca között.

A huszadik század utolsó tragikájáról is megemlékeznek ma

2024.január 31-én 15 órakor a nyolcvan éve született Ronyecz Mária színművészre emlékeznek a Bajor Gizi Színészmúzeumban. Az esemény leírása szerint Ő volt a huszadik század utolsó klasszikus tragikája. A Színház- és Filmművészeti Főiskolát 1967-ben végezte el. Pályáját Pécsett kezdte, 1970-től a Nemzeti Színházban, 1982-től a Katona József Színházban játszott. Már életútja kezdetén „széprengésű, az egész nézőteret betöltő alt” hangjáról és „energikus mozdulatrendszeréről” beszéltek, mely minden alakításának erőt adott. Korai halála azonban derékba törte felívelő pályáját.

Ezen a napon történt még: az atombomba után elkezdték kifejleszteni a hidrogénbombát

Az Amerikai Egyesült Államok akkori elnöke, Harry Spencer Truman január 31-én jelentette be, hogy elrendelte a hidrogénbomba kifejlesztését. Ez 1950-ben történt. Ennek az volt az oka, hogy a második világháborút követő években a szovjet-amerikai viszonyban gyökeres fordulat következett be, felbomlott a háborúban kialakult szövetség és kezdetét vette a hidegháborús politika.

Kivégezték Guy Fawkest

Az angol parlament épülete és az I. Jakab király elleni "lőpor-összeesküvés" vezetőjeként ítéltek el Guy Fawkest és egy társát, a róla mintázott maszk pedig a mai napig az ellenállás szimbóluma. Az angol katolikusok meghiúsult összeesküvésének célja egyébként az volt, hogy felkelést szervezzenek és a parlament épületét a levegőbe röpítésék, valamint I. Jakab angol királyt meggyilkolják. A merénylethez pénzt III. Fülöp spanyol király bocsátott az összeesküvők rendelkezésére. Fawkest 418 éve, 1606. január 31-én végezték ki.

Elhunyt Micimackó megalkotója

Alan Alexander Milne angol író, Micimackó, Malacka és társai megalkotója 68 éve ezen a napon hunyt el. Számos humoros esszét, színdarabot és regényt is írt, de a leghíresebb műve a Micimackó (Winnie-the-Pooh), ami fiának játékmackójáról kapta nevét, és aminek egyik főszereplője a saját fiáról elnevezett figura, Christopher Robin.

Jancsó Miklós is január 31-én hagyta itt a földi létet

A Kossuth-díjas filmrendező (Szegénylegények, Utolsó vacsora) 10 éve, 2014. január 31-én hunyt el. Jancsó az ötvenes években híradófilmek készítésével kezdte pályáját, 1958-ban pedig megrendezte első saját játékfilmjét, A harangok Rómába mentek címmel. Későbbi filmje, a Szegénylegények rengeteg fesztiválon nyert díjat, illetve kapott jelölést. Az 1970-es évek elején Olaszországban élt, 1975-től pedig színházi darabokat is rendezett. 1988-től címzetes tanár a Színház-és Filmművészeti Egyetemen, a kilencvenes évek elején pedig a Harvard Egyetemen is tanított. Jól felismerhető, egyedi képi stílusa miatt több külföldi rendező is példaképének tartja.

Jancsó Miklós, világhírű filmrendezőnk. Fotó: Mohai Balázs / MTI

