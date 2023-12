Így védd a kutyádat a szilveszteri tűzijátéktól - ezt ajánlja a szakember

Tanácstalanul állnak a szilveszteri tűzijátékozások miatt a kutyatulajdonosok, hogyan védjék meg a stressztől az ebeket. Az újév közeledtével több Facebook-csoportban is riadót fújtak, hogy tanácsot kérjenek, köztük Adrienn is. Ő a nyugtatóra, míg mások a stresszoldóra esküsznek. Nekik is üzent az egyik fővárosi állatorvos.