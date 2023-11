SMA-s Tomika édesanyja: „Könnyes szemmel írtam a posztot”

Az idő nem csak pénz – tudják ezt jól az SMA-s Galó Tomika szülei is, akik versenyt futnak az idővel, hogy adományokból még idén összejöjjön gyermeküknek a világ legdrágább gyógyszerének ára. A Zolgensma génterápia révén jelentős változás érhető el a beteg gyermekeknél, a speciális infúzió után azonban komoly fejlesztések várnak a kicsikre. Tomika szülei, Anikó és Tamás minden követ megmozgat, hogy decemberre összegyűljön a kitűzött cél: 760 millió forint. Elszántságuk és rengeteg jószívű ember felajánlásának köszönhetően az irgalmatlanul nagy összeg közel háromnegyedét sikerült elérniük. A gyűjtés azonban nem áll, nem állhat meg...

Fotó: Bánkúti Sándor

„Drága Követőink! Ma többször nekifutottam, hogy írjak Nektek, de nem találtam a szavakat. Már nincs arra szó, amennyire hálás a szívünk! Könnyes szemmel írtam a posztot, mert a lendületünk nem csappan, sőt!

Két év után végre 1-essel kezdődik a hiányzó összeg. Köszönjük, hogy velünk vagytok, mert biztosan érzem, hogy Együtt sikerülni fog, és teljesül a mi csodánk is!

A mai egyenlegünk 562 325 224 forint, ami 5 624 402 forinttal több, mint a múlt csütörtöki!

Hálásan köszönjük Nektek! Érjünk célba idén Együtt!”

– olvashatók az édesanya, Anikó sorai.

A bejegyzést látva rengeteg lelkes hozzászólás érkezett, ezekből idézünk:

„Szuper jó hír! Van itt még sok jó ember, aki egy-egy kávé árát elküldi! Hajrá nagyon szurkolok, ment a támogatás, mint eddig!”

– írta az egyik segítő.

„Ez fantasztikus eredmény, ismét egy csodálatos hetet tudhatunk magunk mögött. Csak így tovább, előre a CÉLig, EGYÜTT!”

– jegyezte meg egy másik hozzászóló.

„Tudjuk, hogy sikerülni fog! Mi Hős Anyák mindent IS megteszünk a gyerekeinkért, ha kell, a falon is áttörünk. A legcsodálatosabb pedig az, hogy ennyien fogják a kezeiteket és 2 éve nem engedik el. Én tudom és hiszem, hogy jövő nyáron megkaphatjátok ti is azt a gyógyszert, ami megváltoztatja Tomika és a ti életeteket és jövőtöket. Addig biztos, hogy mellettetek leszünk.”

– osztotta meg biztató szavait egy másik édesanya.

Az SMA, azaz a spinális izomatrófia, más néven gerinc eredetű izomsorvadás egy ritka öröklődő betegség, amit az SMN gén hibája okoz, és a gerincvelő mozgató idegsejtjeinek fokozatos elvesztésével jár. A leggyakrabban a nyak és a törzs tartását végző izmok, majd a láb és karok azon izmai érintettek, amelyek a mozgásért felelnek, végül a bordákhoz kötődő, légzést támogató izmok sorvadnak el – írja a Wikipédia.



Az alábbi képre kattintva további információhoz juthatsz, ha tudsz és szeretnél is segíteni. Ha anyagi lehetőségeid nem teszik lehetővé a pénzügyi támogatást, az alábbi bejegyzés vagy cikkünk megosztásával is hozzájárulhatsz ahhoz, hogy minél több emberhez eljusson Galó Tomika és szülei felhívása.