Egy anya szívszaggató története: hónapjai vannak hátra, viszont babája még csak két hónapos

Egy 40 éves édesanya szörnyű vallomást tett a közösségi médiában. Leírta, hogy betegsége miatt már csak pár hónapja maradt hátra, viszont gyermeke még csak kisbaba, így nem tudja, milyen különleges emlékeket gyártson neki. Kétségbe is esett emiatt, és egy online fórumon kéri az emberek segítségét. Elsősorban annak örülne, ha olyanok támogatnák őt ötleteikkel az ügyben, akik szintén rendkívül fiatalon vesztették el valamelyik szülőjüket vagy épp szüleiket.

Emlékeket szeretne létrehozni két hónapos kislányánál. Fotó: Pixabay

Tudni, hogy nem fogom megélni az első lépéseit, első szavait… Hogy nem fogom tudni, milyen személyisége lesz, ahogy cseperedik… leírhatatlan fájdalom ez

– kezdi szívszorító posztjában, ahol olyan felhasználók segítségét kéri, akik szintén korán elvesztették édesanyjukat. Arra kíváncsi, hogy mi segített volna nekik abban, hogy megismerjék az anyukájukat, mitől tudták volna, hogy szerette őket.

Az egyetlen dolog, ami egyelőre eszembe jutott, az a könyv. Vettem belőle 75 darabot, nulla éves kortól 12 éves korig. Olyanokat választottam, amikről úgy gondolom, viccesek, és szórakoztatóak. Mindegyikhez külön írok egy különleges üzenetet is, olyan témában, amit fontosnak tartok. Ilyen például a feminizmus, az érzelmek feldolgozása, a serdülőkör. Azt akarom, hogy tudja, mennyire szerettem őt, és hogy soha nem hagyom el őt.

Szülőtársai egyből elkezdték támogatni őt, sorra írják saját történetüket számára a Redditen. Egy felhasználó leírja, hogy ő 11 volt, amikor az anyja meghalt, és az ő anyukája például egy levelet írt, amit tiniként kapott meg.

Ez egy olyan dolog, amit örökké értékelni fogok, de bárcsak többet írt volna. Ráadásul ahogy felnövünk, minden életszakaszunkban más miatt lenne szükségünk az anyukánkra. Bárcsak itt lenne velem, hogy tanácsot adjon, vagy a barátnőm lehessen

– mesélte neki.

Mások is a levélírást tanácsolták: egyet mondjuk az esküvője napjára címezve, egyet pedig arra a napra, amikor neki is gyereke lesz. Ezenfelül volt olyan is, aki inkább azt javasolta, készítsen videóüzeneteket, az még személyesebb, sőt még a hangját is hallani fogja majd benne. Kiemelték még, hogy hagyjon a kicsire dolgokat, amiket ő megörökölhet, hogy rá emlékeztessék. Egyvalaki még azt is leírta neki: ne féljen sírni, miközben emlékeket gyárt a csöppségnek. Teljesen normális emberi érzés ez, és valahogy azért neki is fel kell dolgoznia az érzelmeit – írja a Mirror.