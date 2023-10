Különleges módon támogatja a kórházban fekvő betegeket a magyar csodagyerek

A 13 éves Sávolt Karolina nevét már külföldi műértők is megjegyezték, alkotásait pedig galériák mutatják be világszerte. Karolina a Covid alatt kezdett el festeni, mostanra pedig már világszerte nyílnak kiállításai. Nemrég azonban új teret hódítottak maguknak a műalkotások, a magyar festőlányt ugyanis felkérte a Jósa András Kórház gyermekosztálya és az Országos Onkológiai Intézet emlő- és mellkassebészeti osztálya is, hogy ajándékozza meg az intézményt a képeivel.

Karolina 9 évesen kezdett el festeni, teljesen autodidakta módon – Fotó: Sávolt Karolina

,,Szeretettel, a gyógyulásért”

Karolina olajfestményeivel szeretne pozitivitást sugározni, amivel felhívhatja a környezete figyelmét a körülöttünk lévő szépségekre. Éppen ezért is örül a lehetőségnek, hogy felkérést kapott két egészségügyi intézménytől is festményei nyomatának kiállítására, mert ezzel úgy érzi, segíthet egy kis pozitivitást csempészni a betegek mindennapjaiba, és talán segítheti gyógyulásukat.

Nagyon örültem a felkérésnek, és örömmel eleget is tettem neki. Ezúton is tudom segíteni a gyerekek gyorsabb gyógyulását, és az onkológiai betegeket is, hiszen orvosi gyógyítás mellett a lelki gyógyulás is nagyon fontos

– nyilatkozta a Metropolnak Karolina, aki 26 alkotásával szeretne az Országos Onkológiai Intézet betegeinek örömöt okozni, kizökkenteni őket a hétköznapi, nehéz gondolatokból és erőt adni a gyógyuláshoz. A fiatal művész képeit az intézet azon osztályán állították ki, ahol az emlőrákkal küzdő nők a műtét után lábadoznak.

Karolina a festményei pozitivitásával szeretné segíteni a betegek felépülését – Fotó: Facebook / Sávolt Karolina

A Jósa András Kórház Gyermekosztályának Karolina 8 festményének nyomatát ajánlotta fel, ezzel segítve a kis betegek gyógyulását.

„Mindig is az volt a célom, hogy segítsek és át tudjam adni a pozitív, gyógyító hatását a festményeimnek. Az a legfontosabb, hogy a gyerekek is minél hamarabb meggyógyuljanak, ehhez pedig elengedhetetlen a pozitív gondolkodás, amit a festményeim motívumaival, színességével és vidámságával próbálok átadni” – nyilatkozta Karolina alkotásai átadóján, aki maga is egyszer majd orvos szeretne lenni. A gyermekosztályon ráadásul rajzpályázat is indult, aminek zsűrizésében Karolina is részt vesz, és a későbbiekben is részt fog venni.