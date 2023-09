Ma olyan világnapot ünneplünk, ami a magyaroknak köszönhető

Az ENSZ közgyűlése 2012-ben magyar kezdeményezésre szavazta meg, hogy szeptember 5-e, Teréz anya 1997-ben bekövetkezett halálának napja legyen a jótékonyság világnapja.

A szekszárdi Balogh Jenő festőművész mintegy tizennégy évnyi kitartása kellett ahhoz, hogy az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottsága 2011-ben kezdeményezte a nap világnappá nyilvánítását.

Fotó: Teol / Martonfai-Denes

„A világot járván rengeteg szegény emberrel találkoztam. Hiába adok neki ötven vagy száz dollárt, azzal nincs kisegítve. Azonban, arra gondoltam, ha létrehoznánk egy olyan világnapot, amely felhívja az emberek figyelmét a szegények megsegítésére, talán jobban oda tudnak figyelni azokra, akiknek szükségük van rá, hogy megfogják a kezüket” – mondta a hirado.hu-nak korábban Balog Jenő.

Mivel a kezdeményezése nem nagyon haladt előre, végső elkeseredésében 2010 karácsonya és újév között Lévai Anikónak, a miniszterelnök feleségének írt levelet. Januárban kapott választ a levelére a festőművész, amelyben az állt: foglalkoznak az üggyel. Ezek után az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottsága 2011-ben kezdeményezte a nap világnappá nyilvánítását.



Ma lenne 77 éves Freddie Mercury

Freddie Mercury, eredeti nevén: Faroukh Bulsara Mercury, Zanzibárban született 1946. szeptember 5-én. Londonban hunyt el 1991. november 24-én, mindössze 45 éves korában. A botrányairól is közismertté vált sztárénekes iráni származású volt. Családjával az indiai Bombayen át került Londonba, ahol először grafikusművészi diplomát szerzett.

A Queen együttessel 1971-től dolgozott együtt. Első albuma 1973-ban jelent meg. Hírnevét az 1975-ben kiadott One Night at the Opera című nagylemezzel és az azon szereplő Bohemian Rapsody című dallal alapozta meg. Élete végéig dolgozott, s az 1991 elején megjelent Innuendo című lemez ugyanúgy listavezető lett, mint az együttes sikerszámaiból összeállított örökzöldlemez.

Bár halála pillanatáig titkolta mind a betegségét, mind a szexuális irányultságát, mégis az egyik legismertebb biszexuális zenei előadó lett, valamint az AIDS betegség egyik leghíresebb áldozata.

A Queen zenekar tagjaival 1989. május 22-én tudatta az állapotát. Az utolsó munka, amelyben részt vett, a These Are the Days of Our Lives dal videóklipje volt. Ekkorra már szembeötlő volt leromlott egészségi állapota, bőrét a Kaposi-szarkóma sebei lepték el. 1991 őszén, soványan és betegen már azzal a tudattal énekelte szalagra a Queen drámai dalait, hogy a közönség már csak a halála után fogja hallani őket.

A magyarországi koncertre július 27-én került sor a Népstadionban, 70 000 ember előtt. A koncertre szánt hetvenezer belépőjegy két nap alatt elfogyott, de a jegyüzérek már akkor is készenlétben álltak, az átlagban 200 forintos jegyeket a koncert napján 1700 forintért árulták. A legmeghatóbb pillanat, mikor szinte mindenki szeme könnybe lábadt, amikor Freddie Mercury elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt.



Fotó: DB / AFP

Madrid, Róma és Barcelona után megnyílt Budapesten is a IKONO

Az IKONO koncepció forradalmasítja a kikapcsolódási szektort azáltal, hogy lehetővé teszi a látogatók számára, hogy különböző ikonikus tereket fedezzenek fel, ahol egyedülálló és páratlan pillanatokat élhetnek át. Ez kihívást jelent a látogatók kreativitására: egy innovatív, érzékszervi élményeket kínáló projekttel.

Az IKONO három emeleten elterülő 600 négyzetméterén keresztül a látogatókat egy érzékszervi élményre invitálja. Termeink arra ösztönöznek minket, hogy kilépjünk a komfortzónánkból, hogy a jelen pillanat minden határát átlépve jól érezzük magunkat, és hogy elszakadjunk néhány pillanatra a felelősségeinktől; ahol egy rövid időre szabadon engedhetjük gondolatainkat, és kreativitásunk vásznaként használhatjuk.

Amellett, hogy érzékszervi „utazáson” vehetsz részt a 15 különböző immerzív élményeket ötvöző teremben, fényképeket és teljesen eredeti audiovizuális tartalmakat készíthetsz, hogy megörökítsd a pillanatokat, és megoszthasd szeretteiddel.

Ma van azt utolsó lehetőség jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra

2023. szeptember 5-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát is tehetnek.

2023-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 13-tól november 24-ig tart. Az írásbeli vizsgákat október 13–27. között tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák november 9. és 13., a középszintű szóbeli vizsgák november 20. és 24. között lesznek.

Az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján.

Ma 3 helyen is van lehetőség a véradásra!

Sugár Üzletközpont II.emelet

1148 Budapest, Örs vezér tere 24.

12:00–17:30

Campona Bevásárlóközpont XXII., Bp.

1222 Budapest, Nagytétényi út 37–43.

12:00–18:00

Közép-magyarországi RVK Intézet

1113 Budapest, Karolina út 19–21.

7:00–18:45

Újra melegszik az idő

Kedden napos időre számíthatunk. Főleg délen gomolyfelhős lesz az ég, de eső sehol sem fordul elő. Még élénk lehet az északkeleti szél. 27 fok köré melegszik fel a levegő ľ olvashatjuk a Köpönyeg oldalán. Csütörtökön és pénteken már újra 30 fokos napi maximumokra számíthatunk.