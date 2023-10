Erre nagyon figyelj a hétvégén, muszáj megtenned!

Többször szóba került már az eltörlése, de a mai napig nem történt semmi az ügyben, így vasárnap hajnali háromkor ismét vissza kell állítani az óra mutatóit egy órával, két órára.

Fotó: Romolo Tavani

Európában a nyári időszámítás március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapjáig tart. Ennek megfelelően minden évben más dátumra esik, de az átállítás napja mindig vasárnap. Magyarországon márciusban helyi idő szerint 2 órakor előre (3-ra), októberben nyári idő szerint 3 órakor vissza (2-re) kell állítani az órákat. Az Európai Bizottság 2018. szeptember 12-én elfogadott javaslata szerint az óraátállítás 2019-ben megszűnt volna. Az eredeti elképzelés szerint a tagállamoknak 2019 elejéig kellett volna jelezni, melyik időzónába szeretnének tartozni, de ez a határidő szűkösnek bizonyult, 2019 márciusában 2021-re tették át a döntés évét, addig kellett volna a tagállamoknak eldönteniük, hogy melyik időzóna lenne számukra az előnyösebb vagy elfogadottabb. A Covid–19-pandémia, illetve az Ukrajna elleni 2022-es orosz invázió miatt a tagállamok nem foglalkoztak ezzel, és egyelőre nem lehet tudni, mikor kerül újra napirendre az ügy. Magyarországon több felmérés szerint is az emberek inkább a nyári időszámítást véglegesítenék, ugyanakkor alváskutatók szerint a téli időszámítás megtartása lenne egészségileg kifizetődőbb.

146 éve nyitották meg a Nyugati pályaudvart

1877. október 28-án nyitották meg a budapesti Nyugati pályaudvart. A mai épület helyén eredetileg álló első pályaudvart Pesti indóháznak nevezték. 1846-tól innen indult a Pest és Vác közötti vasút, Magyarország első vasútvonala.

Fotó: Fortepan-Budapest-Fovaros-Leveltara-Klosz-Gyorgy-fenykepei

Időközben elkészültek a Nagykörút rendezési tervei, melynek útjában állt a pályaudvar. A tulajdonos Osztrák Államvasút Társaság (későbbi neve Osztrák–Magyar Államvasút Társaság) elhatározta az indóház lebontását és egy új felépítését. A pesti indóházi csarnok köré felhúzták a mai pályaudvar vonatfogadó csarnokát, majd elbontották a régi csarnokot. Az új pályaudvar terveit az osztrák August W. De Serres építész és a később az Eiffel-toronyról világhírűvé vált párizsi Gustave Eiffel cége készítette. A közhiedelemmel ellentétben azonban maga a híres építőmérnök, Eiffel nem tekinthető a pályaudvar tervezőjének. Pusztán a francia mérnök tervezőirodájában dolgozó Seyrig Theofil volt az, aki a pályaudvar csarnokáthidaló vasszerkezetét tervezte. Később valószínűleg a magyar nemzeti büszkeség volt az, amely az Eiffel-iroda munkatársának, Theofilnak mérnöki művét az iroda világhírű vezetőjére terjesztette ki, mint alkotóra. A társtervező Bernárdt Viktor volt, amiért Ferenc József-rend kitüntetést is kapott. Az új pályaudvar 1877. október 28-án nyílt meg. A pályaudvar vasszerkezete a maga korában technikai bravúrnak számított. A pályaudvar 1891-ben kapta a Nyugati nevet – összefüggésben az Osztrák–Magyar Államvaspálya Társaság államosításával. Hasonlóképpen ettől kezdve nevezzük a Keleti pályaudvart Keletinek.

84 éve halt meg Csonka János

Ezen a napon, 1939. október 27-én halt meg Csonka János. Lehet, hogy a neve így elsőre nem sokat mond a többségnek, pedig olyan dolgot talált fel, melyet hosszú ideig használtak és valamennyire talán még ma is használnak az autósok. Ez pedig a porlasztó. Gépész tanulmányait külföldön végezte. Bár felsőfokú végzettséggel nem rendelkezett, munkája elismeréseként feljogosították a gépészmérnöki cím viselésére. Kiválóan beszélt a latin és a német mellett franciául is. Csonka János tervezte és készítette az első hazai kompresszoros motort, tűzoltó-, csónak-, bányamozdony- és sínautómotort és autóbuszt is. Ő alkalmazta először a motorgyártásban az alumíniumot, a vezérelt szívószelepet, a nagyfeszültségű mágnesgyújtást.



76 éve született Charlie

1947. október 28-án született Charlie, polgári nevén Horváth Károly. Zenész, énekes. Kétéves volt, mikor szüleivel Sopronba költözött, négyévesen pedig már Budapesten élt a családjával.

Fotó: Bujdos Tibor

Eredetileg balett-táncosnak készült, Markó Iván évfolyamtársaként kezdett, de egy betegség miatt szakítania kellett ilyen ambícióival. Székesfehérvárra, a József Attila Gimnáziumba járt középiskolába, ahol gimnazista évei során alapított először rockegyüttest, majd 1967-től a Decca tagja lett. Az együttest jogi okokból át kellett nevezniük, választásuk a mexikóvárosi világverseny által megihletve az Olympiára esett. Charlie egy időre külföldön próbált szerencsét, két és fél évet töltött Afrikában az Africa nevű formációval, ami felszabadító hatással volt rá zenei és emberi értelemben egyaránt. Ekkoriban fordult érdeklődése a funk és a soul felé. A 70-es évek első felében kezdett együtt dolgozni öccsével, a szaxofonon és fuvolán játszó Horváth Csabával, valamint Tátrai Tiborral. Hazatérve végül 1975-től Tátraival együtt a sikeres, ám felbomlófélben levő Generál sorait erősítette, melynek új arculatot adott, nem vállalva az addigi, nem neki írt dalok előadását. Később újra megfordult külföldön, majd 1990-ben tért haza, és a Tátrai Band énekese lett; szólókarrierje 1994-ben indult. A 60-as évek végén zenén kívül filmezéssel is foglalkozott, 1968-ban Bacsó Péter Fejlövés és 1971-es Kitörés című filmjében, Kovács Kati mellett, főszerepet, majd 1969-ben Mészáros Márta Holdudvar című filmjében mellékszerepet játszott, szerepelt a Hello Doki két részében is.

Tökfesztivál lesz ma Terézvárosban

Gyere, és faragd ki a legtökösebb töklámpást a Hunyadi téren! A tököt a terézvárosiaknak mi adjuk, te hozd a faragáshoz szükséges eszközeidet! A program október 27-én délután három kezdődik és egészen estig tart.

Az alábbi programokkal szórakoztatnak, miközben alkotsz:

15.15–16.15: Zenegyerekeknek koncert

16.30–17.00: Kaldeneker György élő főzőbemutató – a tökleveskészítés rejtelmei

17.00–21.00: Klubzene DJ

18.00–18.30: Eredményhirdetés

19.00–19.20: Szuper LED-show

Tökös-mákos réteskóstoló, food track, a szabadtéri piacon pedig 28 árus is várja az érdeklődőket termelői és kézműves portékával, forró itallal és étellel egészen 21 óráig.

Nem lesz hideg hétvégén sem

Ma a koponyeg.hu előrejelzése alapján esős időnek nézünk elébe, bár hideg nem lesz, hiszen a hőmérő higanyszála napközben 18 fokig is felkúszhat. Szombaton már kevesebb helyen várható eső, főleg záporokra, zivatarokra lehet számítani és a maximum hőmérséklet 17 fok körül alakul. Vasárnap erősödő szél mellett nagyjából hasonló hőmérsékletre, 17-18 fokra számíthatunk, így marad az átlagosnál melegebb időjárás.

Véradásra várnak ezen a hétvégén

Most is várják a véradókat ezeken a budapesti helyszíneken. Az adatok felvételéhez fényképes igazolványt kell bemutatni – pl. személyi igazolvány, diákigazolvány, jogosítvány, útlevél –, valamint a tajkártyát és a lakcímkártyát is vinni kell.

Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ

Időpont: október 27. péntek, 7–19 óra között

Helyszín: 1113 Budapest, Karolina út 19–21.

Sugár Üzletközpont II. emelet

Időpont: október 27. péntek, 12–17.30 között

Helyszín: 1148 Budapest, Örs vezér tere 24.

Vigyázó Sándor Művelődési Ház

Időpont: október 27. péntek, 12–18 óra között

Helyszín: 1173 Budapest, Pesti út 113.

Ázsia Center

Időpont: október 28. szombat, 10–16 óra között

Helyszín: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167.