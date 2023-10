Csokoládés borsóleves? A 15 éves Balázs megmutatja, hogy készül!

Egy átlagos kamaszfiú esténként bulizik, netezik, vagy játszik a számítógépen. A 15 éves Nyikonyuk Balázs ezzel szemben tortákat süt és mesefigurákat horgol. Sőt, már vállalkozóként kamatoztatja a hobbiját. A fiatal fiút rengetegen követik Tik-Tok csatornáján is, ahova rendszeresen tölt fel tartalmakat kézműves csodáiról.

A 15 éves vállalkozó imád kreatívkodni Fotó: Facebook

Balázst már kiskora óta foglalkoztatja a sütés. Először 12 évesen állt neki csokitortát sütni, ami bár elsőre nem lett az igazi, a szülei a kemény piskóta tészta ellenére is értékelték az erőfeszítést, hiszen szívből készítette. Balázs pedig már kiskamaszként sem volt az a típus, aki feladja az első kudarc után, úgyhogy addig próbálkozott, amíg nem sikerült a tökéletes torta. Eleinte egyszerű receptek, később videók alapján sütött, s nem elégedett meg a finom ízekkel: a külcsínt illetően is a tökéletességre hajtott. Közben rájött, az „őrült” tortákat szereti a legjobban, amelyekben van kihívás. Azóta készített már Forma-1-es, tacskós, unikornisos, sőt NASA tematikájú tortát is, és a fiatal fiú ragaszkodik hozzá, hogy a gyakran aprólékos díszítés minden elemét ő készítse el, még ha az akár több napokba telik is.

Borsóleves tortát készített nagymamájának Fotó: Facebook

Nagymamáját születésnapja alkalmából egy „borsóleves-tortával” lepte meg, amelynek megtévesztő külseje ugyan csokitortát rejtett, de annyira élethű volt, hogy a nagyi majdnem megragadta az előre odakészített merőkanalat, amikor kihozta neki a család.

Nem volt egyszerű elkészíteni, mert a borsószemeket és a csipetkéket is egyenként kellett megformáznom fondantból, de a nagymamám öröme kárpótolt a fáradságért!

– mesélte Balázs, aki nem sajnálja az időt és energiát egy-egy látványra is élményszámba menő tortától.

A korai kezdést tekintve Balázs tizennégy éves korára már meglehetősen otthonosan mozgott a konyhában, s talán maga sem gondolta volna, hogy egy újabb kreatív hobbi is beköszön az életébe: idén nyáron az amigurumi, azaz a horgolt figurák ejtették rabul. Egyre többen követik a TikTokon is, ahol újabban élőzik is, bemutatva, hogyan készül egy-egy pihe-puha horgolt figura.