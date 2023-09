Utcai performance, színház, gyerekprogramok a Bartók Béla Boulevard-on

A Szatyor Bárban Schmied Zoltán és Sztankay Orsolya színészek kommunikációs szakember és válási mediátor segítségével könnyed párkapcsolati előadásra és improvizációs játékra hívják a közönséget.

Bartók Béla út Fotó: Google Maps

Az Óvóhely Kultúrbunkerben Arany János balladái elevenednek meg, Újbuda Anno címmel várostörténeti séta, a KÉK Kortárs Építészeti Központtól indulva pedig kortárs művészeti séta várja a közönséget, a Figaro Bűvészbolt bűvésze pedig utcai performance-szot ad.

Kiállítással készül a Faur Zsófi Galéria, a Zöld Alma Műterem, Moha Café és Kelet Kávézó is, a Magyar Elektrográfiai Társaságnál bemutatják a Meta-médiumokat. A Pagony könyvesbolt kalandsétája a Gellért-hegy titkaiba avatja be a gyerekeket.

Fotó: Róka László/MTI

A Gellért téri metróbejárónál a Petőfi Musical Stúdió Egyesület Utcabál című műsorán vehet részt a közönség, a Reménytelen Konvoj utcai performance-sza a Móricz Zsigmond körtérről indul Szabályosan szabálytalan címmel.

Fellép az sCompany a Moha Cafeban, DJ Johnny Drama a Béla bárban, a Bujdosó János Akusztik pedig a Mitzi Kortárs kávéházban zenél. A Gárdonyi téren az Újbuda Ezüstkar kórus tart flashmobot, Béres Bíborka és Kozma Zsófi pedig köztéri performance-szot.

A tájékoztatás szerint az Eleven Őszön nagy hangsúlyt kap a nemzetközi pályázat (CUP) részeként megvalósuló Insert platform is, egy online és személyes tér a helyi közösségek fejlesztésére. A közösségi platform összeköti egymással a hasonló érdeklődésű és tehetségű embereket, és támogatja olyan új projektek, produkciók létrejöttét, amelyek akár több alkotót, vagy akár többféle tudást igényelnek.

42 éve 400 ezren látták az ingyenes koncertet

1981. szeptember 19-én 400 ezren látták az amerikai Central Parkban Paul Simon és Art Garfunkel ingyenes koncertjét. 22 dalt énekelt el a közkedvelt duó, elsőként a Mrs. Robinsont, azután sorra jött a többi nagy slágerük is. A közönség 11 évet várt a nagy találkozásra, melynek zenei anyagát The Concert In Central Park címmel dupla albumon jelentettek meg, valamint filmfelvétel is készült a fellépésről.

Art Garfunkel Fotó: Gil Cohen Magen/AFP

221 éve született Kossuth Lajos

1802. szeptember 19-én született Kossuth Lajos. Kossuth a nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért, és a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott XIX. századi küzdelem legnagyobb alakja volt. Nevéhez fűződött az Iparegylet megalakítása, valamint a gazdasági önállóság előmozdítására az első magyar Iparműkiállítás megszervezése. Kezdeményezője volt a Magyar Kereskedelmi Társaság, a Gyáralapító Társaság és a Védegylet megalakításának.

1848. március 17-től ő volt a gróf Batthyány Lajos vezette első magyar felelős kormány pénzügyminisztere, majd 1848 októberétől a Honvédelmi Bizottmány elnöke. A kormány lemondása után, 1848 novemberétől a végrehajtó hatalom a Bizottmányra szállt, amely őt választotta elnökévé. Így a szabadságharc alatt döntő befolyást gyakorolt az események menetére. A Habsburg-ház 1849. április 14-i trónfosztása után ő lett Magyarország kormányzója, ideiglenes államfője. 1849. augusztus 11-én Aradon lemondott és Görgeyre ruházta a hatalmat, majd az augusztus 13-i világosi fegyverletétel után emigrációba kényszerült, de élete végéig harcolt a magyar ügyért.

Ma egy napra visszaesik a hőmérséklet

A kellemes, már-már a nyarat idéző napok után ma, szeptember 19-én kissé visszaesik a nappali csúcshőmérséklet és csupán 24 fok várható, záporokkal, zivatarokkal. A koponyeg.hu előrejelzése szerint szerdától ismét nyárias időre számíthatunk, 30 fok közeli napi maximumokkal. Az éjszakák sem lesznek hűvösek, 16–18 fokra számíthatunk.

Véradásra várnak Budapesten!

Szeptember 19-én ezeken a fővárosi helyszíneken tudsz vért adni.

Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ

1113. Budapest, Karolina út 19–21.

Időpont: 7–19 óra

Sugár Üzletközpont II. emelet

1148. Budapest, Örs vezér tere 24.

Időpont: 12–17.30 óra

Tilos megállni!

Biztosítás miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz az V. kerületben.

Szeptember 19-én 18 óráig tilos megállni az V. kerületi Nagy Ignác utca mindkét oldalán az Alkotmány utca és a Szalay utca között.