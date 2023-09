Most kaptuk: kigyulladt két istálló Komáromban

Hétfő hajnalban tűzesethez riasztották a komáromi hivatásos, az ácsi önkormányzati, valamint a komáromi önkéntes tűzoltókat, miután lángra kapott két használaton kívüli istálló, mely több, mint ezer négyzetméteren gyulladt ki.

Nem tudni mi okozta a tüzet Fotó: pexels.com

A komáromi Puskaporosi úton található helységek egyikében műanyagokat és építőanyagokat tároltak. Ezek mellett mintegy negyven négyzetméteren műanyag-granulátum is található volt, egyéb anyagok mellett, melyek szintén meggyulladtak. A másik épületben egy targonca is égett.

A tűzoltók mellett a helyszínen volt a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is, valamint több hivatásos egység Tatabányáról és Kisbérről is. Az egységek sikeresen eloltották a tüzet, a lángok nem terjedtek tovább. Az egységek azóta megkezdték az utómunkálatokat is, melyek várhatóak hosszú ideig elhúzódnak majd, közölte a katasztrófavédelem.