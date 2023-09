Hatalmas pók tartja rettegésben a XVI. kerületieket: megszólalt a vadállatbefogó

Szeptember 24-én, vasárnap este a XVI. kerületben, Majer Krisztián otthonába érve a belépőkódot szerette volna beütni, amikor észrevett egy különös állatot.

Krisztián először gumipóknak vélte a trópusi állatot. Fotó: Majer Krisztián

Tegnap este, ahogy hazaérkeztem és ütöttem volna be a kódot az ajtónál, megláttam a pókot. Elsőre olyannak tűnt, mint ezek a trollkodásra használt játék gumipókok. Ám ez megmozdult, így gyorsan szembesültem azzal, hogy ez bizony korántsem mű.

– árulta el a Metropolnak Krisztián.

A pókról készült képet az egyik kerületi csoportban is megosztotta. Emellett arra is kíváncsi volt, hogy pontosan milyen ízeltlábúról van szó és az mennyire veszélyes. A Metropol a látottak kapcsán megkérdezte Both Zoltán vadállatbefogót.

Az állatról azóta kiderült, hogy egy cselőpók. Fotó: Majer Krisztián

Ez egy ártalmatlan és mondhatni őshonos cselőpók. Naponta több tíz hasonló bejelentés fut be hozzám. Nem lehet velük mit csinálni, mert védettek Magyarországon.

– árulta el a Metropolnak Both Zoltán, majd hozzátette:

Nagyra nő, ezért a kisebb méretű madárpókfajokkal szokták összekeverni, de ez egy alapvetően ártalmatlan állat. Az összes pókra igaz, hogy méreggel öli meg az áldozatát. Ez alól a Magyarországon élő fajok sem kivételek. Mérgezni tud, harapni tud, mérget juttat a szervezetbe, ez kisebb-nagyobb fájdalmakkal járhat. A marás után rövid időn belül émelygés, heves szívdobogás jelentkezhet, de belehalni nem lehet. Legfeljebb egy allergiás reakciót válthat ki, de ez például egy darázs csípéséről is elmondható. Ha valaki allergiás a darázs csípésére, akkor arra veszélyes. A cselőpók marása a darázs vagy a lódarázs csípéséhez hasonlóan kellemetlen lehet.

A fotó alapján elmondható ugyanis, hogy egy cselőpókról van szó. Közel 20 éve teljesen normális, ha valaki ilyet lát Magyarországon. Az állat viszonylag nagy mérete miatt látványos, ezért az emberek félnek tőle.

Ezek akár 13-14 cm-re is meg tudnak nőni, de jellemzően 10 cm körüli méretben fordulnak elő Magyarországon.

– mondta Both Zoltán az inkább alkonyatkor előmerészkedő pókról, mely földbe fúrt üregekben él.