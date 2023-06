Debreczeni Zita lábon kihordott egy szívrohamot: egy kígyó szökött be hozzájuk

Nem könnyű egy kétgyermekes édesanya élete. Debreczeni Zitának van egy kétéves örökmozgó kisfia és egy alig három hónapos babája is, és nem meglepő, hogy mindkét apróság folyamatos figyelmet igényel. A modellből lett fotóművész a saját bevallása szerint az esetek többségében jól veszi az akadályokat a hétköznapokban, vannak azonban olyan esetek, amikor ő is lefagy...

Zita és Gianni már hat éve házasok Fotó: Szabolcs László

Vészhelyzet

Ilyen alkalom született péntek délután is, amikor egy váratlan vendég érkezett a családi otthonukba. Illetve kettő... A második vendégről egy lábszár fotót posztolt Zita, amin egy férfi tetoválása látszik, rajta kígyóval. A fotós a képhez azt írta: ki ő? Vendégségben járt nálunk. Mondjuk reggel még nem tudtuk, hogy érkezni fog...

A kép posztolásakor még talány volt, hogy ki a vendég Fotó: Instagram

A válaszra pedig nem sokat kellett várni: kiderült, hogy Both Zoltán vadállatbefogó járt Zitáéknál, nem is akármiért: egy hatalmas kígyó kúszott be a híres család otthonába! Zita elmondása szerint lábon kihordott egy szívrohamot, amikor megpillantotta a hüllőt, az első sokk után pedig azonnal tárcsázta Zoli számát. A befogó szerencsére gyorsan megérkezett és megmentette a riadt édesanyát a hívatlan vendég társaságától.

A fűtéscsőre tekeredett fel a sikló, szerencsére akkor vettük észre, amikor bejött. Mert ha sikerül elbújnia, akkor sajnos csak akkor futottunk volna össze vele, amikor előmászik, és az biztosan ijesztő élmény lett volna!

– mondta a Metropol megkeresésére Zita.

A kígyó Zitáék lakásában keresett menedéket Fotó: Debreczeni Zita/Instagram/Story

Hogy Zita egyébként mennyire állatbarát, azt bizonyítja egy 2019-es, a Borsnak adott interjúja, amelyben arról beszél, hogy a kutyájuk még akkor is az ágyban alszik, ha az a híres férjének, Gianni Annoninak nem tetszik.

"Ha lesz még egy kutyánk, akkor biztos, hogy külön alszunk Zitával. Ő a kutyákkal, én egyedül" – mondta akkor Gianni, mire Zita így folytatta: "Két hónapja már két kutyusunk van. Pamacs, az első, már ti­zenegy éves, szintén puli. Na­gyon okos, két nyelven beszél: ola­szul és magyarul. Minden tudását Gianninak köszönheti."