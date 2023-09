Megismétlődött a horrorbaleset Pilisvörösvárnál, Barbi másodszor már nem élte túl

Majdnem két hétig harcolt az életéért Barbara, aki szeptember 11-én, hátsó utasként volt részese egy súlyos motorbalesetnek. A sors furcsa fintora, hogy a lány 2017-ben túlélt egy igencsak súlyos motoros balesetet, amit egy figyelmetlen autós okozott. Ismerősök és ismeretlenek is osztoznak most családja gyászában, a motoros társadalom összetört a hír hallatán.

Mindössze 27 éves volt... Fotó: Olvasói

Először: kikanyarodott elé egy autó

2017. augusztusában a 11-es úton egy 65 éves etyeki férfi nem adott elsőbbséget a főúton tőle balról motorral érkező Barbarának és elé kanyarodott. A lány motorjával az autónak ütközött és súlyosan megsérült. Eltört a bokája, szalagjai húzódtak meg, a lábába csavarokat kapott, de a kezét is műtötték. A lány azonban nem adta fel, és miután meggyógyult, visszaült motorjára.

Másodszor: kerékpárost előzött volna az autós

2023. szeptember 10-én Barbara 24 éves fiútestvérével motorozott, hátul utasként. Pilisvörösvár közelében egy 49 éves helybéli férfi egy vele azonos irányba haladó kerékpáros előzésébe kezdett, de nem sikerült: áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan összeütközött Barbaráék szabályosan haladó motorjával. A borzalmas balesetben Barbara és öccse is súlyos sérüléseket szenvedett, a lányt életveszélyes állapotban szállították kórházba. A vétlen nő majdnem két hétig harcolt a kórházban az életéért, de szervezete végül feladta a harcot. Egy súlyos balesetet túlélt, a másodikban azonban elvesztette a csatát. „Ismét elhunyt egy vétlen, motoron ülő fiatal lány, egy szabálytalan, záróvonalat átlépő autós miatt. Barbit ismertem. 2017-ben írt rám egy motoros balesetét követően, amikor egy szabálytalan autós okozott neki súlyos sérülést. 2023. 09. 11-én az öccsével indultak útnak motorral, Barbi utasként. Egy autós egy bringás kikerülése miatt egy bukkanón a záróvonalat átlépve a saját sávjukban ütötte el őket. Barbi szeptember 23-án meghalt, 27 évesen. Nemcsak motoros volt, hanem lelkes autós is. A szeptember 30-i visegrádi vonulás szóljon az Ő emlékéről is. Őszinte részvétem a családnak! Ég veled Barbi!” – írta a Dodor nevű motoros oldal alapítója, Fodor Donát.

Lassan nem mernek motorra szállni az emberek

Nem véletlenül érintette meg az eset ennyire a Barbarát nem ismerő motorosokat is. Egy fiatal lány, akinek életében kétszer volt súlyos balesete azért, mert egy autós figyelmetlen volt, vagy éppen egy sima előzésre is alkalmatlan. Ráadásul sajnos nem is az első, és nem is az utolsó alkalom, hogy egy motoros vétlenül hal meg az utakon. „Nem éri meg motorozni ebben az országban! Sok a fegyelmezetlen autós!” – írta egy másik motoros az eset kapcsán. „Ezt nem tudom elhinni. Barbi egy fantasztikus lány volt!” – írta a lány egy ismerőse.