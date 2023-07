Fejlemények a Blaha Lujza téri halálos motorbaleset ügyében: túlélhette volna az áldozat

2019 nyarán rázta meg az országot egy fővárosi halálos baleset. Ekkor éjjel történt ugyanis, hogy egy motoros a maximálisan megengedett sebességnek közel kétszeresével hajtott, elgázolt egy gyalogost, a motoros pedig elhunyt. A nyomozás azóta is tart, most pedig sokkoló megállapításra jutottak az orvosszakértők.

Elkerülhetetlen volt a tragédia / Fotó: TV2

A nyomozás során csakhamar megállapították, hogy a maximálisan megengedett 50 helyett 93-al száguldozott a motoros Budapest belvárosában, a Blaha Lujza téren. Az orvosszakértők egyöntetűen azon a véleményen vannak, hogy amennyiben lassabban hajtott volna, elkerülhető lett volna a halálos kimenetel. A szakértők szerint már akkor megakadályozhatta volna a tragédiát, ha lassító fékezésbe kezd.

Ugyanakkor arra is rájöttek, hogy a gyalogos is vétkes volt. Részegen haladt át a piroson, szabálytalanul, ezért érte váratlanul a motorost a felbukkanása. A felvételekről látható, hogy megpróbálja kikerülni, azonban a motorról leesve 10 métert repült. Egy férfi azonnal hívta a 112-őt, és közben elmondta, hogy rettenetes állapotok uralkodtak a helyszínen. A földön fekvő motoros fejéből folyt a vér, ugyanakkor a gyalogos is maradandó sérüléseket szenvedett - tudta meg a Tények.hu.