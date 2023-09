Felhőkarcoló méretű aszteroida közeledik megállíthatatlanul a Föld felé

Figyelmeztetést adott ki az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatala: a 2026 LY48 névre keresztelt aszteroida tart a Föld felé. A 94 méteres objektum mérete megegyezik az 1890-es New York legmagasabb épületének, a Pulitzer Buildingként is emlegetett New York World Building magasságával. (A korabeli felhőkarcoló kapcsán érdemes megjegyezni, hogy annak helyén korábban az a French's Hotel állt, ahonnan a friss magyar bevándorlót, Joseph Pulitzert kidobták. A neves újságíró végül oda építtette a felhőkarcolóját, mely a New York World című lapja szerkesztőségének adott otthont. Az épület végül lebontásra került: a munkálatokat 1955 és 1956 között végezték, hogy helyet adjanak a Brooklyn Bridge, azaz Brooklyn-híd feljárójának. A New York World Buildingből mindössze egy nagy ólomüveg ablak és az épület sarokköve maradt meg, mindkettőt a Columbia University School of Journalism őrizte meg – írja a Wikipédia.)

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Ami az aszteroidát illeti, a NASA tájékoztatása szerint a 2026 LY48 szeptember 16-án, szombaton 1,93 millió kilométerre húz majd el a kék bolygó mellett.