Egy kisújszállási család kálváriája: 17 millión múlik a kis Alex sorsa

Az emberi összefogás csodákra képes! Egy megható és egyben drámai családi történetről írt a szoljon.hu.

Egy kisújszállási család élete csaknem olyan, mint a mesékben… Oros Kálmán (férj), amikor tiniként megpillantotta Igriczi Zsanettet (feleség), már akkor tudta, hogy ő lesz az a nő, akivel az egész életét le akarja élni. Ez így is lett, ám az élet néha igazságtalan és a felhőtlen boldogságot kettétöri egy rossz hír!

Kálmánnak és Zsanettnek két gyermekük van: a nagyobbik fiuk, Kálmán kétéves, a kisebbik, Alex májusban született. A kicsi Alexet műteni kell, és az idő egyre jobban csak fogy és fogy…

Fotó: Daróczi Erzsébet / szoljon.hu

Bár még tizenévesek voltunk, de már akkor tudtam, hogy Zsanettel akarom leélni az életem. Kinyomoztam, hol lakik, mikor merre jár, megpróbáltam mellé csapódni virággal, bonbonnal. Teltek a hetek, mire megmondtam neki, hogy vele szeretném leélni az életem

– kezdete Kálmán.

„Én is éreztem, csak egymásnak tartogatott bennünket az élet – vette át a szót Zsanett. – A két család összefogott, elkezdtük kipofozni ezt a kis házikót. Először az adott életcélt, hogy lakható legyen. A következő nagy döntés a munkahely volt, hiszen a férjem alkalmazottként nem sokat keresett, úgy döntöttünk, csinálunk egy saját lakatos- és autókarosszériás vállalkozást. Merész lépés volt ez, de családhoz biztos háttér kellett. Három éve volt az esküvőnk, nagyobbik kisfiunk, Kálmán most kétéves” – mesélte a szívfacsaró történetüket a feleség.

Amikor a feleségemnél beindult a szülés, hívtam a mentőket, gyorsan itt voltak, anyáék jöttek Kalmikára vigyázni, én mentem a mentő után. A szülőszobán kezem-lábam mint a kocsonya, úgy remegett, de igyekeztem a feleségemet támogatni. Meg is született május 18-án Alexünk

– vette át a szót az édesapa.

Kiderült születési sérülés következtében az idegek kiszakadtak, emiatt az egész jobb karja le van bénulva. Elvitték Debrecenbe, a klinikáról hathetesen hoztuk haza, és amikor megmondták, hogy kisfiunkon csak a műtét fog segíteni, összeroppantunk, hiszen ezt Magyarországon a szakma legjobb sebészei sem merték bevállalni, pedig voltunk Kiskunhalason, Pesten, Pécsett, Szegeden is. Segítséggel kijutottunk Bécsbe, ahol megvizsgálták Alexet és azt mondták, műtéttel tudnak segíteni a kezén, a lábából fognak ideg- meg izomcsoportokat kivenni, de 12 millió forint a műtét és plusz 5 millió forint a rehabilitáció költsége, s féléves koráig meg kell műteni, mert egyéves korára teljesen kifejlődnek az idegek és akkor már késő…

– mondta Kálmán.

„Összeomlottunk, itthon az autós barátok – a Kisújszállási Magyar Autó MSE vezetői, a helyi autókozmetika tulajdonosa és Szolnoki Rados, aki tuningshow-t szervez – azonnal segítségünkre sietettek. Gyűjtések, felajánlások indultak Alex műtétjére. Nagyjából 1 millió 200 ezer forint gyűlt össze bő egy hét alatt, amiért végtelenül hálásak vagyunk. Mivel november 7-re van műtéti időpontunk, most versenyt futunk az idővel, hiszen nekünk ez rengeteg pénz, nem tudjuk előteremteni. A család és a barátok mellettünk állnak. Törökszentmiklóson nagyon jó barátom Szabó Endre lelkileg is támogat, Borók Dánielék kisúji fagyizója elsőként ajánlotta fel kisfiunknak egynapi bevételüket és elindítottak több gyűjtést is. Az autókozmetikában Juhászné Borók Edina még nagyobb dologra készül, jótékonysági retró bulit szervez szeptember 30-ára a Móricz Zsigmond Gimnázium tornatermébe, ahol Horváth Ferenc biztosítja a büfét, Szabó László kisújszállási származású rapper és DJ Szőllősi lesz a fellépő. Támogató jegyeket is lehet majd venni” – sorolta az édesapa a lapnak, miközben felesége elárulta, állandóan ideges, éjszaka felriad, hogy úristen, hogyan gyűjtenek össze ennyi pénzt.