Díjeső hullik Skrabski Fruzsina dokumentumfilmjeire

Júliusban arról adtunk hírt, hogy A Cinematic European Film Festival különdíját nyerte el a Legjobb Dokumentumfilm kategóriában az Áldozatok 2006 című film, amelyet Skrabski Fruzsina Bodoky Tamással közösen készített. Szeptember elején pedig a Megörökölt gyalázatot díjazták két helyen is erős nemzetközi mezőnyben.

A Megörökölt gyalázat bemutatóján: balról a második Pintér Jolán, a Gulág Alapítvány vezetője, a negyedik Skrabski Fruzsina filmremdező Fotó: Fodor Erika



Skrabsky Fruzsina és Bodoky Tamás Áldozatok 2006 című filmjét a nemzetközi szakma is díjazta, erről már korábban beszámoltunk. A sajátos magyar történelem közelmúltját, a Gyurcsány-éra túlkapásait és tragikus következményeit bemutató dokumentumfilm elismerése után, szeptemberben az egyéni sorsokon, a személyes traumákon keresztült megjelenített magyar valóság áldozatainak is emléket állító Megörökölt gyalázat vívta ki a külföld elismerését is. A Skrabski Fruzsina és Kiss Sándor rendezők, Kálazy Zsuzsa rendezőasszisztens alkotta, Megörökölt gyalázat című dokumentumfilm Rejtett történelem különdíjat (Special Prize: Hidden History) kapott a romániai Simfesten, és a Legjobb dokumentumfilm díját nyerte az Eastern Europe Film Festivalon.

Az Elhallgatott gyalázat a szovjet katonák magyar nőkkel szembeni brutalitásáról szól, ennek folytatásaként készült el a Megörökölt gyalázat. Pintér Jolán, a Gulág Alapítvány vezetője, édesanyját 16 évesen a Budapest Bartók Béla út 1. szám alatti pincéből vitték el, és erőszakolták meg a szovjet katonák, majd egy évvel később ugyanide azért kopogtattak be hozzá, hogy elvigyék a gulágra. Neki és sorstársainak állít emléket Skrabski Fruzsina immár nemzetközi figyelmet is kivívott filmje.