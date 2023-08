Újabb támadás az Örs vezér téren, súlyos balesetben halt meg a tűzoltó, áll a bál Újbudán...

Hurubán Richárd a Keleti pályaudvarnál április 22-én történt tömegbaleset egyik áldozata. A fiatal azóta is gyógyterápiára szorul. A legutóbbi orvosi vizsgálata előtt viszont újabb sokk érte, ugyanis megtámadták. Ricsi éppen az Örs vezér terén várakozott a buszra, amikor egy lecsúszott kéregető megközelítette őt.

„Még körülbelül 10 percem volt a busz beérkezéséig, ezért rágyújtottam. Nyugtáztam is magamban, hogy ez az utolsó szálam, úgyhogy majd be kell mennem a legközelebbi dohányboltba. Ekkor lépett oda mellém ez a fazon, aki cigit kért. Miután mondtam, hogy ne haragudjon, sajnos ez az utolsó szál, azonnal dühbe gurult. Éreztem a tömény alkoholszagot, amikor nekem jött. Többször is megpróbált megütni, de be volt lassulva, ezért könnyedén el tudtam hajolni az ütései elől. Sajnos köpködött is, amiket viszont már nem tudtam kikerülni” – mesélte el a Metropolnak a történteket Ricsi, aki tudatta, hogy ezután az igénytelen alak azonnal elkezdett szitkozódni, majd megpróbálta megütni őt.

Ricsit az Örsön támadták meg Fotó: Metropol

* * *

Szívszaggató halálesetről adott hírt a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Megtörten közölték: egy emberként gyászolják alig 25 éves, mindenki által kedvelt és szeretett őrmesterüket, aki hétfőn hajnalban hunyt el tragikus hirtelenséggel.

Dombai Dániel tűzoltó őrmester, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Budavári Katasztrófavédelmi Őrs beosztott tűzoltója, 2023. július 31-én, életének 25. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetésének időpontjáról később adunk tájékoztatást

– írták. Dánielt a bajtársai mélyen gyászolják.

A szörnyű reggeli balesetben Dániel azonnal meghalt, míg a mellette ülő 19 éves nő súlyosan megsérült Fotó: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

* * *

A Metropol korábban is cikkezett már arról, hogy a XI. kerületben akadnak porszemek a parkolási rendszer gépezetében. Legutóbb például arról írtunk, hogy Újbudán olyan utcát találtunk, amelyet nemcsak hogy felver a parlagfű, de földút- szintű a régen feltöredezett beton is. Ezúttal egy olvasónk hívta fel a figyelmünket egy érdekes részletre a parkolásokkal kapcsolatosan, aki részletesen kifejtette, hogy hogyan járt, és eléggé etikátlannak tartja a vele történteket.

Év elején kiváltottam az éves parkolási engedélyt az autómra, ez 12 000 forint volt. Idén júliusban új autót vásároltam, és a régit, amire az engedélyt kiváltottam, eladtam. Naivan azt gondoltam, hogy az engedély, akárcsak az autópálya-matrica átiratható, ezért bementem az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatára. Meglepődtem, amikor az ügyintéző hölgy közölte, hogy ezt nem lehet, de kiválthatok egy új engedélyt, és a régit megszüntetik. Mivel más lehetőség nem volt, emellett döntöttem, ám újabb sokk ért, amikor kifizettem a féléves hozzájárulást, ami újabb 6000 forint volt.

Korábban egyik napról a másikra fizetőssé tettek egy utcát, és végig büntettek mindenkit Fotó: Metropol

* * *

Egyre gyakrabban érik attrocitások az embereket az Örs vezér téren. Ahogy azt megírtuk, egy igénytelen alak az éppen kórházba tartó fiatal férfira támadt rá egy szál cigaretta miatt. Nem elég, hogy a kolduscsapatok zaklatják az arra járókat, de az üzletek normális működését is megzavarják. Több helyi is kifejtette a véleményét a környéken uralkodó állapotokról. Egy harmincas éveiben járó nő két kutyával szokott az aluljáróban tartózkodni. Egy fiatalabb staffi keverékkel és egy idősebb, nagyobb méretű keverék kutyával. Egy szemtanú elmondása szerint a kutya már több embert megharapott és már rendőrségi nyomozás is folyik az ügyben.

„Múltkor pont szemtanúja voltam, amikor a kutyát ráuszította egy fiatal lányra, amiért nem adott neki aprót. Szörnyű! Én leginkább a kutyákat sajnálom” – mesélte a férfi.

A kutyákat emberekre uszítja a nő Fotó: Metropol

* * *

Sok kicsi sokra megy, tartja a mondás, de mi a helyzet ezzel kapcsolatban az eladósodott főváros és a BKK háza táján? Augusztus 1-jétől a BKK a jegyárak emelésén felül újabb változásokat tesz. Több automata válik teljesen készpénzmentessé. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) úgy döntött, hogy augusztus 1-jétől további 25 automatát tesz készpénzmentessé. Ez azt jelenti, hogy lesznek olyan automaták, ahol eddig lehetett készpénzzel fizetni, de ezentúl ott csak kártyával lehet majd. Állításuk szerint a jelenlegi 315 automata 25 százalékának üzemeltetése lesz kiszámíthatóbb és üzembiztosabb. Az automaták élettartama tovább nőhet, így gazdaságosabb lesz a hálózat fenntartása, tehát spórolnak majd.

Az alábbi helyeken változnak majd a fizetési lehetőségek: