Drámába fulladt egy magyar kisbaba szoptatása: kiakadtak a szemei és a végtagjai megfeszültek

Egyből továbbkapcsoltak a mentésirányítóhoz, aki azonnal esetkocsit küldött. Mialatt a mentő kiért, munkatársuk folyamatosan kapcsolatban maradt velem, gyermekem aluszékony, nehezen szólítható volt és közben még hányt is, de a pontos instrukcióknak köszönhetően nem lett baja. Közben az ügyelet háziorvosnak is szóltak, ő is kiért, pár perccel később a kollégák is. Gyermekemet ellátták, majd kórházba szállították. Precíz, szakszerű segítségüket nagyon szépen köszönjük!