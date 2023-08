Botrányos: tetoválásai miatt nem engedték be az étterembe a fiatal nőt

Kínos körülmények között kellett elhagynia Katie Hallynak egy ausztrál, Gold Coast-i éttermet, miután a biztonságiak kitessékelték őt a hely tetkó szabályzata miatt. Az őrök szerint a nyakán található kínai jelek megsértették üzletpolitikájukat.

Tetoválása okozta a diszkriminációt. Fotó: pexels.com

A nő a 9News-nak nyilatkozva elmondta, fogalma sincs mi történt, hisz már egy csomószor volt abban az étteremben, mivel 250 méterre lakik tőle. Sőt már abban az ujjatlan ruhában is volt ott, amiben most is. Katie még azt is felajánlotta a biztonságiaknak, hogy felveszi a dzsekijét is, ami pont nála volt, és akkor egyáltalán nem látszanak majd tetoválásai.

Felajánlottam, hogy felveszem, de még azt sem engedték meg.

- mondta hitetlenkedve.

Borzalmasan érezte magát az eset után, hiszen az ő tetoválásai annyit jelentettek: család, boldogság, szerelem. Igaz, kínai jelek, de semmiféle trágár szó, vagy felháborodást jelző szimbólum nincs rajta, ami elvileg szembe megy az étterem szabályzatával - írja a DailyStar.

Katie az első sokk után úgy döntött, hazamegy, átöltözik, majd visszament a bárba. A biztonsági őr már fel sem ismerte.

A Burleigh Pavilion nevű étterem a következő nyilatkozatot tette:

A médiában megjelent hírek alapján a menedzsment értesülést szerzett az incidensről. Kijelentjük, hogy szabályzatunk alapján Katiet egyből be kellett volna engedni a helyszínre.

- kért bocsánatot a hely vezetősége.