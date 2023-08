Sárgabarack-krémleves koppintva – otthon is olyan, akár a legjobb étteremben!

Brockhauser Edit nevű olvasónk nem tartja magát egy konyhatündérnek, de ez a hűsítő, krémes sárgabarackleves annyira ízlett neki, hogy kérésünkre megosztotta olvasóinkkal a saját maga által elképzelt receptet.

„Hétvégén leugrottam a Balcsira, mert annyit hallottam a médiában, hogy kong az ürességtől, és milyen drága, hogy személyesen akartam meggyőződni. (Azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan vannak, és a budapestieknek semmivel sem drágább ott az élet, mint a fővárosban.) Csopakon volt alkalmam egy családias hangulatú vendéglátóhelyen olyan finom sárgabarack-krémlevest enni, hogy amint hazajöttem, muszáj volt itthon is kipróbálni. Nem kérdeztem meg ott a receptet, ezért csak kitalálni próbáltam, miből készülhetett. Mindenesetre az én koppintott verzióm is elég ütős lett, ha nem is olyan szép.

Ilyen lett az itthoni házi változat Fotó: Fodor Erika

Hozzávalók

Félkilónyi mirelitből elővett fagyasztott, felezett tavalyi sárgabarack

1 nagy pohár görög joghurt

Vaníliás cukor ízlés szerint

3 szem fekete szeder vagy egy szem friss barack darabolva

Az eredeti éttermi Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

Kiolvasztottam a sárgabarackot, kicsit leöntöttem a levéből, hogy csak a gyümölcshús maradjon. Késes mixerrel összepasszíroztam 2 tasak vaníliás cukorral, mert én édesen szeretem. Ezután keverőlapáttal egyenletesen belekevertem a görög joghurtot. Jó krémes és sűrű lett, de pont így esett nagyon jól hűsítőn az étteremben is. Ha van friss sárgabarck, abból darabolva szórjuk a tetejére. Nekem épp nem volt otthon, de a kertben találtam 3 szem érett faepret, azt dobtam bele.