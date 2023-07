Elárulta a stewardess, ez az egyik legidegesítőbb utasszokás

A légiutas-kísérők élete nem egyszerű, sok utas úgy hiszi, a repülőjegy megvásárlása után bármit megengedhet magának. Ezúttal egy neve elhallgatását kérő stewardess számolt be arról, melyik az a szokás, amivel a leginkább az őrületbe lehet kergetni őket: ez pedig a vészhívógomb nyomogatása – írja a New York Post.

Fotó: Pixabay

A szívét kiöntő stewardess leírta, hogy az ő és a kollégái figyelmét a legkülönfélébb módokon szokták magukra felhívni az utasok, ha valamilyen igényük van: őt például már böködték és csipkedték is, másokat pedig cuppogós puszihangokkal próbáltak magukhoz csábítani, ha épp rendelni akartak valamit. Mint írta, azt egyikük sem szereti, mikor fizikai kontaktusra kerül sor, hiszen annyi más módja van a figyelem felkeltésének, még ha nincs is közös nyelvük az utasokkal, de még ezekben az esetekben is igyekeznek mosolyogva kiszolgálni mindenkit.

Az ülések fölé elhelyezett vészhívógomb jelzése viszont még ennél is bosszantóbb, ugyanis azt alapesetben akkor kellene megnyomniuk az utasoknak, ha valamilyen komolyabb problémát tapasztalnak, és elsősorban orvosi segítségre van szükségük. Sokak számára azonban a gomb a kólarendelő applikációként működik a stewardess szerint. Gyakran olyan esetben nyomják meg a gombot, mikor épp nem látják a folyosón a légiutas-kísérőket, de erre az esetre a cikk szerzője azt javasolta, hogy inkább keressék meg őket a gép többi részében, minthogy feleslegesen pánikot keltsenek.

A helyzet pedig hatványozottan romlik, ha gyerekek is utaznak a repülőn, akikre a szülők nem szólnak rá, és ezért az unatkozó kicsik jó játéknak tartják a gombok nyomogatását. Ezért sok stewardess ki is szokta kapcsolni az élénk kisgyerekekhez tartozó rész csengőjét, hogy ne jelezzen be nekik ötpercenként.

A cikk írója arra is felhívja a figyelmet, hogy azzal, hogy a vészhívógombbal rendelnek az utasok sört, a társaikat is veszélybe sodorhatják – ugyanis míg az első vészjelzéssel foglalkoznak, nem tudják az időközben esetleg jelentkező reális problémát, például a rosszulléteket, szívrohamokat kezelni. A gombot ugyanis pontosan az ilyen eset megoldására építették be az utasszállítókba.