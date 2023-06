Botrány a Wizzairnél: álló utassal indult el egy budapesti repülőgép túlfoglalás miatt

Túlfoglalás miatt egy utasnak nem jutott ülőhely a Wizz Air Budapestről Nápolyba tartó járatán, amely álló utassal a fedélzetén indult el és kezdte meg a gurulást a kifutópálya felé. A gép megszakította az útját, rendőri intézkedés után végül minden utast leszállítottak és többórás késéssel, reggel 7 óra helyett 11:49-kor indult csak útjára a W62359 számú járat – tudatta a Spabook-kal egy, a fedélzeten tartózkodó olvasója.

Képünk illusztráció – Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság / Világgazdaság

Az utas szerint hamar világossá vált, hogy nem fognak időben felszállni, először 20 perc csúszást mondtak be, majd újabb 20 percet. Majd egy négyfős olasz társaságot szólítottak és kiderült, hogy túlfoglalás miatt nem mindenki tud felszállni a gépre. De kérték őket, várjanak a beszállás végéig, hátha lesz szabad ülőhely, mert nem jön el egy utas.

„Végül beszálltunk a gépbe, reggel 7 óra helyett kb. 8:20-kor és olyan 8:45 környékén elkezdtünk kigurulni, de az egyik kérdéses utas állva maradt.”

Kiderült, hogy a check-in személyzet (amelynek tagjai nem a Wizz Air emberei, hanem a földi kiszolgáló társasághoz tartoznak), tévedésből mégis felengedte mind a négy utast, valószínűleg elszámolhattak valamit. Rejtély, hogy álló utassal egyáltalán hogyan mozdulhatott meg a gép, hiszen mindig szigorúan figyelnek erre a személyzet tagjai, és határozottan utasítják a helyükre azokat is, akik még a poggyászukban szeretnének valamit az utolsó utáni pillanatban pakolászni.

„Random megálltunk egy helyen és a stewardess közölte, hogy szálljon le a pluszutas, aki viszont közölte, hogy nem fog leszállni.”

Riasztották a rendőrséget, amely hamarosan meg is érkezett. A fedélzeten történő intézkedés során az hangzott el, hogy ameddig nem történik testi sértés, addig nem intézkedhetnek. Eközben a check-in személyzet is megpróbálta leszállítani az utast, de nem jártak sikerrel. Patthelyzet alakult ki, mire az egyik stewardess bemondta, hogy kap 250 eurót és szállást az, aki önként leszáll, de mivel továbbra is mindenki szeretett volna Nápolyba repülni, így végül az a döntés született, hogy kiürítik a repülőgépet.

Leszállítottak minden utast és busszal visszavitték őket egy váróba, majd pedig újrakezdték elölről a boarding folyamatot. A beszállítás végén az érintett és pórul járt olasz utas nem szállhatott fel és végül vele maradt a 3 másik társa is.