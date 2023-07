40 millióba kerül, hogy élő Barbie baba legyen belőlünk, igen, még odalent is!

Barbie határozottan szárnyal mostanában. Hamarosan mozikba kerül az új, élőszereplős film, amely már a kiszivárogtatott képekkel és előzetesekkel is mindenkit elkápráztatott: leginkább Margot Robbie szépsége vette le az embereket a lábukról. Nem csoda, ha sokan a való életben is Barbie-vá szeretnének válni… Erre pedig még lehetőségük is van: egy újfajta eljárásnak köszönhetően – mely egy amerikai plasztikai sebészhez köthető – a páciensek a szó szoros értelmében átélhetik, milyen lehet műanyag babaként élni. Persze csak akkor, ha van fölösleges 120 000 dollárjuk (megközelítőleg 40 millió forintjuk), no meg készek lemondani a természetes szépségről.

40 millióba kerül a teljes Barbie-átalakítás Fotó: Pixabay

A plasztikai eljárást Dr. Scott Blyer, a Long Island-i Cameo Surgery Center munkatársa kínálta fel: ennek során választani lehet három testműtét, egy arcműtét és Barbie frizuráját idéző hajfelvarrás között. A pácienseket emellett stílusosan, rózsaszínű Corvette-ben szállítják el a rendelőbe és vissza.

Dr. Blyer hozzátette, lehetséges a szeméremajkak plasztikája is, amennyiben a páciens korábban már szült.

A hüvelyajkak ilyenkor sokszor megnyúlnak. Levágjuk őket, amitől azok aranyosabbnak tűnnek, és azt mondjuk: „Úgy fogsz kinézni, mint Barbie”.

A beavatkozás hatalmas figyelmet keltett, és a sebész szerint több száz páciens hajlandó rengeteg pénzt kidobni azért, hogy a népszerű babához hasonlóvá váljanak.