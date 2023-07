Mutatjuk, mikor készüljünk strandra: ekkor robban be a kánikula

A szerdán és csütörtökön tapasztalt enyhe, hűvös időjárás után a hétvégére felmelegszik a hőmérséklet. Pénteken többórás napsütéssel indul a nap, azonban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és az ország északi részein délutántól záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A délnyugati szél is megélénkül. Azonban végre újra meleg lesz az idő, és napközben 30 Celsius-fok fölé emelkedik a hőmérséklet.

Melegebb, de csapadékos idő várható pénteken /Fotó: Zhanzat Mamytova / Pexels.com

Szombaton pedig újra berobban a kánikula, és csapadék is nagyon kevés helyen fordulhat elő, így újra strandidő várható. Vasárnapra azonban egy közelgő hidegfront hatására többfelé is zivatarok várhatóak, és a szél is erősen fog tombolni – számolt be róla a Köpönyeg.hu.