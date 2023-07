Egyszer se vedd és ne is fogadd el! – ha így teszel, nemcsak magadnak segítesz

Zöldséget vagy gyümölcsöt vásárolsz a boltban? Péksüteményt pakolsz a kosaradba? Vannak olyan élelmiszerüzletek, ahol már megjelentek a lebomló zacskók, igaz, néhány forintot elkérnek értük.

Ma van a zacskómentes világnap

Július 3-án a zacskómentes világnap alkalmából mindenkinek ajánlott egy kicsit eltöprengenie Földünk sorsáról. Csak az Európai Unióban 3,4 millió tonnányi nejlonzacskót gyártanak évente azért, hogy néhány perc használat után a szemétben végezze. A zacskómentes világnap 2008 óta próbálja felhívni a figyelmet a környezetünket és egészségünket veszélyeztető műanyag zacskókra. Csak alig 40 éve használjuk, ám a naponta kidobott mennyiséget már képtelen elnyelni a Föld.

Fotó: ARIMAG

Európában először az állandó szemétgondokkal küzdő Olaszországban tiltották be a nem lebomló zacskókat 2012-ben, de tiltólistán vannak a vékony szatyrok például Kínában, Dél-Afrikában és Tajvanon. Bangladesben is tiltott, amióta a vízelvezető rendszert eltömítő zacskók garmadája halálos áradásokat okozott. Kenyában 4 év börtön jár érte. Az írek adót vetettek ki a zacskókra, aminek meg is lett az eredménye. Ott már a saját bevásárlószatyor a divat. Érdemes követni a példájukat.

Ma 61 éves Tom Cruise

1962. július 3-án született Tom Cruise amerikai színész. A legsikeresebb hollywoodi filmsztárok között tartják számon, és ő az egyetlen színész, akinek az életrajzában hét egymást követő 100 millió dollárt meghaladó bevételű film található. Ilyen például a Mission: Imposibble, a Trópusi vihar vagy a Top Gun.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A média által nyilvánosság elé tárt magánéletének, a Szcientológia Egyházat támogató tevékenységének, valamint a pszichiátriát illető kritikái miatt az utóbbi időben inkább negatív hírekben tűnik fel, mégis világszerte jól ismert filmcsillag maradt.

Társasozás a Dürer Kertben

Még nem indultatok el nyaralni? Vagy talán már haza is érkeztetek? Ha nincs még programod ma délutánra, ajánlunk egyet. Budapest XI. kerületében, az Öböl utca 1. szám alatt található a népszerű Dürer Kert, ahol ma 17 órától mintegy 10 köbméternyi társasjátékból választhatsz, melyekkel akár a magaddal hozott partnerrel vagy a helyszínen választott játszótárssal teheted próbára a tudásod. Délután öt után bármikor érkezhetsz, de legkésőbb tízkor vége a „bulinak”.

Indul az egy hétig tartó pezsgőmaraton

Július 3–7. között az Ensō gasztronómiai újdonságokkal vár: bemutatják az új Champagne-t, amit erre a nyárra választottak ki a Bortársaságnál. Ezt pedig méltó módon, egy egyhetes pezsgő- és osztrigamaratonnal ünneplik.

Az Ensō a VIII. kerület szívében, pontosabban a hajdani mosodából kialakított Patyolat nevű kulturális befogadótér hátsó traktusában bújik meg. Az étterem fő profilja az ázsiai–magyar fúziós konyha, amelyhez egy indusztriális belső párosul.

Ma itt adhatsz vért Budapesten

Hétfőn, július 3-án az alábbi két budapesti helyszínen is várnak, ha szeretnél vért adni.

1. Sugár Üzletközpont II. emelet

Cím: Budapest, Örs vezér tere 24.

2. Home Center

Cím: Budapest 1173, Pesti út 237.

A véradáshoz szükség van a lakcímkártyára, személyi igazolványra vagy más hatósági fényképes igazolványra, illetve az első regisztrációhoz eredeti tajkártyára.

Ismét melegszik az idő

A hétvégi kisebb visszaesés után mától ismét melegedésnek indul az időjárás. A koponyeg.hu prognózisa szerint napos és fehős időszakok váltják majd egymást, és a hajnali 16 fok után napközben már nagyon kellemes idő várható a nyaralók számára is, 27 fokos maximumokkal.