„Az idő ellenünk dolgozik” – nagyon rossz hírt kaptak a csontrákkal harcoló Hanna szülei

Ahogy arról már korábban is hírt adtunk, Csillag Hanna ötéves kora óta küzd csontrákkal. A most hétéves bényei kislány szerény körülmények között él testvéreivel és szüleivel. Összesen 14 kemoterápiát és 25 sugárkezelést kapott. Bár már tucatnyi kezelésen esett át, betegsége nem enyhül. Ha jobban van, akkor éppúgy mosolyog, játszik, mint egészséges kortársai, de amikor támad a kór, olyan fájdalmakat él át, amik egy felnőtt szervezetet is próbára tennének. A lány daganatát sajnos nem tudták kivenni teljesen, mivel a gerincén, a csigolyák között helyezkedett el. Szervezetében mikroszkopikus részek maradtak a tumorból, amelyek gyakorlatilag bármikor aktiválódhatnak. Jelenleg sincs jó állapotban, hónapok óta csillapíthatatlan fejfájás gyötri, illetve hetente többször is minden előjel nélkül belázasodik. Édesanyja a Metropolnak elmondta: a kislány mostanában nem önmaga, kedvtelen és fáradékony.

Összegyűlt a pénz Hanna külföldi vizsgálatára, melynek eredménye most érkezett meg – Fotó: Metropol

Egy MR-vizsgálat nemrég kimutatta, hogy a gerincén, ahonnan a daganatot kioperálták, van kontrasztanyag-halmozódás, ami eddig nem volt, és az agyában több gócot is találtak.

Én pont kórházban voltam egy komoly nőgyógyászati műtét miatt, amikor a férjem hívott és elmondta az eredményt. Elsírtam magam, mert amikor befeküdtem a kórházba, éreztem, hogy valami nem lesz rendben

– mondta korábban Krisztina, Hanna édesanyja.

A család nagyon szerette volna Hanna vérét egy külföldi laboratóriumba kijuttatni, ahol egy speciális vizsgálattal meg tudják mondani, hogy hol van a szervezetében daganat, milyen daganat, az gyógyítható-e és ha igen, mivel. A vizsgálat 450 ezer forintba került, ezért gyűjtést szerveztek kislányuknak.

Hannának el sem merték mondani a szülei a szörnyű hírt – Fotó: Metropol

„Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki segített, hogy ez a pénz meglegyen. Hálásak vagyunk az Egylépéssel több Hajós István Alapítványnak is, akik segítettek nekünk, pótolták a hiányzó összeget, így egy futárral eljuthatott Hanna vére a külföldi laboratóriumba” – hálálkodott Krisztina.

„Ezt minden éjszaka túl kell élni”

A családot azonban a külföldi laborvizsgálat eredményei sem nyugtatták meg, sőt.

Megérkezett külföldről a vér eredménye, ami sajnos nagyon rossz. Nagyon sok a daganatos sejt a vérében. Hanna genetikáját figyelembe véve összeállították a kemoterápiás gyógyszereket, amiket kaphat, de az onkológusa elutasította. És sajnos az is kiderült, hogy az eddig kapott gyógyszereknek túl sok káros mellékhatása volt

– tudatta lapunkkal az édesanya.

Hanna egész családját megviseli a jelenlegi helyzet – Fotó: Máté Krisztián

Hanna változatlanul küzd a csillapíthatatlan fejfájással, egy hete éjszaka is alig alszik. A család is nagyon nehéz napokon van túl. Nappal próbálnak úgy tenni, mintha minden rendben lenne, este viszont mindenkire rátelepszik az aggodalom és a kétségbeesés.

Minden este elhatalmasodnak rajtunk a sötét gondolatok. Ezt minden éjszaka túl kell élni, majd mosolyogva felkelni, mintha Hanna egészséges lenne

– mesélte.

A szülők szerint jelenleg Hanna élete az orvosokon múlik, ugyanis ha nem állnak elő gyorsan egy tervvel, el fogják veszíteni a kislányt.

Egyelőre várunk az MR-vizsgálatokra, mert sajnos tönkre ment az MR-gép. Szóval várunk, az idő viszont megy, ami ellenünk dolgozik

– részletezte.