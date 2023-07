Csak állatkertbe akart menni a győri férfi, egészen elképesztő, ami ezután történt vele

Gitta és férje, Imre kálváriája 2016-ban kezdődött, amikor Imre többször is átesett agyvérzésen, koponyaműtéteket végeztek rajta. Volt, hogy kómában feküdt, ezért teljesen újra kellett tanulnia járni és beszélni. Gitta mégsem adta fel: kerekesszékes férjének szeretett volna örömöt okozni azzal, hogy kicsit kimozdulnak, így nemrég elhatározta, hogy elviszi Imrét a győri állatkertbe. Az egyik győri csoportban érdeklődött afelől, hogy jár-e valamilyen kedvezmény számukra a belépéskor, de ami ezután történt, arra még ő sem számított.

Össezfogott a város a házaspárért – Olvasói fotó

Elsírta magát a feléje áradó szeretet láttán

Ahogy Gitta posztolta a kérdését, miszerint jár-e belépési kedvezmény számukra az állatkertbe, máris özönleni kezdtek a felajánlások számukra. Volt, aki fuvart ajánlott fel nekik, volt, aki a belépőt akarta kifizetni, de volt olyan is, aki azt mondta, hogy a következő szabadidős programjukba is beszáll anyagilag.

Számomra is meglepetés volt mindez, nagyon meghatódtam, hiszen én csak egy érdeklődő kérdést tettem fel, nem kértem senkitől fuvart vagy pénzt, mégis mindenki segíteni akart nekünk. Nem is gondoltam, hogy ennyi emberben van még meg a jó szándék. Alig győztem visszaválaszolni, rengetegen akartak nekünk pénzt utalni, hiába mondtam, hogy én csak információért jöttem, mindenki segíteni akart nekünk

– mesélte Gitta, aki egy kis örömöt szeretne okozni a férjének azzal, hogy elviszi az állatkertbe, ahol még sosem jártak, hiába élnek a városban régóta.

Nem sokat mozdulunk ki, kerekesszékkel nehezebb is, sokat vagyunk itthon. Most már nagyon hiányzik ez nekünk a sok baj és kórházi látogatás után, ezért terveltem ki, hogy elviszem őt busszal. Egy kedves úr azonban fuvart ajánlott nekünk, egy másik fiatalember pedig ragaszkodott hozzá, hogy kifizeti nekünk a belépőt. Elsírtam magamat a telefonba, mert én nem kértem ezt…

– mesélte a részleteket meghatódva Gitta, akinek már rengetegszer mondták azt az orvosok, hogy búcsúznia kell a férjétől, mert nem éli túl a műtétet.

„Mindig visszajött hozzám”

Ilyenkor mindig megfogtam a kezét és mondtam neki, hogy nem adhatja fel, meg kell várnia az unokákat, most legyen erős… volt olyan, hogy azt mondták, ha négy nap múlva nem ébred fel a kómából, akkor örökre abban marad, ő mégis 8 napra rá felébredt. Mindig visszajött hozzám

– számolt be róla könnyek között Gitta, aki most a rengeteg segítségnek hála úgy néz ki, hogy jövő csütörtökön el is jut férjével az állatkertbe.

Gittáék házassági fotója 1982-ből – Olvasói fotó

Ez egy nagy boldogság lesz, csillog a szemem már most. Csinálni fogunk fotókat, biztos, hogy nagyon boldog lesz Imre is és mesélni fogja a maga módján, hogy mit látott – utalt arra Gitta, hogy férje sajnos nem tud úgy kommunikálni, mint betegsége előtt, csupán pár szót mond.