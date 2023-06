Újra megtörtént! Meggyilkoltak egy magyar nyugdíjast, majd kirabolták a házát

Megdöbbentő bűncselekmény történt Jánoshalmán. A Bács-Kiskun Vármegyei településen egy idős helyi nőt a saját házában gyilkoltak meg. Később kiderült, hogy azért, mert rajtakapta, amint egy fiatalember megpróbálja kirabolni őt. A fiú ezután bántalmazta a 80 éves asszonyt, majd elmenekült a TV-jével.

Az idős hölgy rajtakapta a férfit, amint betört hozzá /Képünk illusztráció /Fotó: Vasin Lee / Shutterstock

A helyszíni és halottszemle során kiderült, hogy a holttest fején található sérülések bántalmazásból származnak. A tetthelyen talált bizonyítékok alapján a gyanú egy 23 éves férfira terelődött, aki feltehetően betört az idős asszonyhoz, és amikor az tetten érte, bántalmazta, majd magával vitte az áldozat tévéjét. A rendőrök három órán belül elfogták az emberölés gyanúsítottját, akinél a házkutatás során megtalálták az eltulajdonított készüléket is - írja a Police.hu.

A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A most történt eset már a második az elmúlt három hétben. Korábban lapunk számolt be elsők között arról, hogy Budapesten is történt egy nyugdíjas gyilkosság, amelynek elkövetője szintén egy huszonéves fiatal volt. Ott is történt lopás is a gyilkosság után.