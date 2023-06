Reggeli után elbiciklizett, de azóta sincs meg Zsolt – egy hete keresik

Múlt csütörtökön a Lakitelken élő Zsolt először megreggelizett, aztán felült a kerékpárjára, majd elindult Kecskemét felé. Azóta senki nem látta... családja nem tudja, mi lehet vele. Természetesen a rendőrségen is bejelentették a 41 éves férfi eltűnését, és a neten is rengetegen segítenek keresni. Zsolt rendőrségi adatlapját ezen a linken tudod megnézni.

Ilyen kerékpárral tűnt el

Összeroppant a család

Eltelt egy hét, és azóta sajnos ellentmondásosak az információk a kereséssel kapcsolatban. Van, aki szerint Zsoltot közben megtalálták – de ez cikkünk élesítéséig biztosan nem történt meg. A Ripost ugyanis elérte a férfi családját, és édesanyja megerősítette, hogy továbbra is eltűntként keresik a férfit. De többet nem akart mondani, hiszen rettenetesen megviselték a családot az események.

Az édesanya pár napja azt mondta a Borsnak.

Az eltűnése előtt pár nappal volt egy kis problémája, nem családi, hanem vele történtek dolgok, és az eltűnése napján, amikor felébredt, még zavart állapotban volt. Megreggelizett és elment

– mondta akkor zokogva az édesanya.

Így keresik a Facebookon

Eközben sokan egy olyan bejegyzést is osztogatnak június elején, ami szerint vasárnap várják a lakitelkieket, hogy együtt elinduljanak Tiszazug irányába keresni a férfit. Ez a keresés azonban már lezajlott május 28-án, a család pedig azóta nem jelentkezett új információval. Most egy biztos: Zsoltot továbbra is keresik, mint azt édesanyja elárulta, a férfit hétéves kislánya is várja haza.

Zsolt körülbelül 170 centiméter magas, 75 kilogramm, eltűnésekor sötétkék alapon piros N betűs cipőt viselt a lábán, sötétkék melegítőalsóban, és sötétkék mintás pólóban hagyta el otthonát.