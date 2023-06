Hatalmas változások jönnek július 1-jétől: indul az online árfigyelő, így változik a hitelfelvétel

Szombattól, vagyis július 1-jétől több változásra is érdemes lesz figyelni. Köztük több olyan is van, ami zsebbevágó.

Változnak a hitelfelvétel szabályai

A jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (JTM) jelenlegi szabályozása szerint ha az adós vagy az adóstársak összesített, igazolt havi nettó jövedelme alacsonyabb, mint 500 ezer forint, akkor a havonta fizetendő hiteltörlesztés (az adós valamennyi hitelét figyelembe véve) nem haladhatja meg a jövedelem 50 százalékát. Ha az adós vagy adóstársak legalább 500 ezer vagy azt meghaladó összegű jövedelemmel rendelkeznek, akkor a hiteltörlesztés összege a jövedelem 60 százalékáig mehet fel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) JTM-rendelete szerint. Ez az 500 ezer forintos küszöbérték emelkedik júliustól 600 ezer forintra. A szabályt jelzáloghitelekre és fedezetlen hitelekre, így személyi kölcsönökre is alkalmazni kell – írja a Bank360.hu.

Indul az online árfigyelő adatbázis

Annak érdekében, hogy az élelmiszerárak tovább csökkenjenek, és még inkább fokozódjon a verseny a kiskereskedelemben a Gazdasági Versenyhivatal elnökének javaslatát elfogadva egy online árfigyelő adatbázis bevezetéséről döntött a kormány, ami 2023. július 1-jétől lesz elérhető. A holnap elinduló online árfigyelő rendszer lehetővé teszi, hogy a vevők összehasonlítsák a nagyobb boltláncok árait. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint összesen 62 termékcsoportba tartozó áruk között lehet majd böngészni az új felületen.

Fotó: Für Henrik/Békés Megyei Hírlap

Jobban megéri majd állampapírt venni

Szintén július 1-jén hatályba lép a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló kormányrendelet. Ennek értelmében a kamatjövedelmek után – kivéve az ingatlanalap befektetési jegyből származó kamatjövedelmet – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg szociális hozzájárulási adót is kell fizetni a személyi jövedelemadó mellett. A szabályozás bevezetésével a kormány célja az, hogy fokozza az állampapírok iránti keresletet – áll a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) közleményében. Nulla az adó, ha állampapírt veszünk. Ez a szabály a 2019. június 1. után kibocsátott lakossági állampapírokra él. Ráadásul ha az ehhez szükséges értékpapírszámlát az államkincstárnál vezetjük, akkor annak nincs is díja, továbbá az ide és innen utalt pénzre nem számolnak fel tranzakciós illetéket sem.

Júliustól IC-n is utazhatnak az országbérletesek

Úgy döntött a MÁV, hogy megszünteti az IC-pótjegyeket. Ennek köszönhetően az országbérlettel utazók is igénybe vehetik a helyjegyköteles járatokat. A július első napjától érvényes új díjszabási rend szerint az eddigi IC-pótjegyek megszűnnek, a funkciójukat pedig egységes árazású helyjegyek veszik át, melyek megváltásával immár országbérlettel is utazhatunk az IC-vonatokon. Az IC-helyjegy elővételben egységesen 650 Ft, az utazás napján megváltva pedig 990 Ft lesz. A nem IC-minőségű kocsikból álló, de helyjegyköteles vonatokon, illetve vonatrészeken pedig egységesen 300 Ft-ra módosul a helyjegy ára. Ettől az időponttól lesz lehetőség arra, hogy országbérlettel is utazhassunk az ilyen vonatokon, illetve kocsikban. Az orszagberlet.hu oldalon tájékozódhatnak az utasok a júliustól országbérlettel is igénybe vehető intercity- és helyjegyköteles vonatokról.

Több szemetet fognak újrahasznosítani

Júliustól nemcsak a hulladékgazdálkodási rendszer alakul át, hanem létrejön az új kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer is, amely hozzájárul ahhoz, hogy tovább nőjön Magyarországon az elkülönítetten gyűjtött hulladékok mennyisége és a hasznosítás aránya, valamint teljesítsük az uniós hulladékgazdálkodási célokat – írta az Energiaügyi Minisztérium. A július 1-jétől induló új hulladékgazdálkodási rendszerben a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. végzi a háztartások és a gazdálkodó szervezetek települési és kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékekből képződő hulladékának átvételét, gyűjtését, elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és a kezelésre történő átadását, valamint működteti az új kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert. Ez utóbbi egyébként azt jelenti, hogy a termékek gyártói viselik a pénzügyi felelősséget a hulladékkezelésért a termék teljes életciklusa során.

Ma van az aszteroida világnap

Az aszteroida világnapot 2015 óta minden évben az 1908-as tunguszkai események évfordulóján, június 30-án rendezik meg. A Szibéria szórványosan lakott területén bekövetkezett robbanás közel 2000 km2-nyi erdős területet tarolt le. A pusztítást nagy valószínűséggel egy becsapódó égitest okozta. Az első aszteroidát, a Cerest 1801-ben fedezték fel, azonban közel 950 km-es átmérője miatt azóta már kisbolygónak minősítették. A dinoszauruszok mintegy 65 millió évvel ezelőtti kipusztulásáért egy aszteroidát okol a tudomány. Mióta létezik az aszteroida világnap, azóta rengeteg országban számtalan program várja az érdeklődőket, akik bővíteni szeretnék tudásukat a témában.

Ezen a napon született Iron Mike

Ma 57 éve, 1966. június 30-án született Mike Tyson, eredeti nevén Michael Gerard Tyson. Egyik beceneve, az Iron Mike.

Fotó: AFP

Az egyik leghíresebb nehézsúlyú bokszoló, nemcsak a tehetsége, hanem a ringen kívüli viselkedése miatt is. 56 profi meccset játszott, ebből 50-et megnyert. 44-et kiütéssel.

Most Budapesten is látható az Ivóvíz cserebere pont

Kárpátaljai úti célja előtt, ma, június 30-án délelőtt 10 órától a Fővárosi Vízművek csepeli telepén tekinthető meg a tisztálkodási és közösségi funkciókat is biztosító Ivóvíz cserebere pont. Legfőbb célja, hogy megfelelő minőségű ivóvizet biztosítson a folyókból olyan helyeken, ahol ezt a közműszolgáltatás nem teszi lehetővé.

Július 1-jén indul a Budafoki Pincejárat

Budapest Bornegyedében számtalan neves pezsgőkészítő cég és borászat található, ahova érdemes betérni. Ebből kiindulva, a Budafoki Pincejárat minden hónap első szombatján, most július 1-jén vár bennünket azzal a nem titkolt céllal, hogy megkóstoljuk a legízletesebb Budafokon palackozott borokat, pezsgőket, élvezzük a minőségi gasztronómia és kultúra varázsát. A programok ideje alatt BORgiornotól ingyenes 6-8 személyes transzferbuszok közlekednek.

Szombaton indul a PIM KertLabor fesztivál

A Petőfi Irodalmi Múzeum kertje, egybenyitva a Károlyi-kerttel, új, eddig nem látott pompájában fogadja a múzeumlátogatókat és a város zajából kiszakadni vágyókat. Ennek apropóján indul július 1-jén a PIM KertLabor nevű fesztivál, melynek célja, hogy a múzeum kertjét valódi közösségi térré alakítsa és közelebb hozza a Károlyi-kert látogatóit a múzeum kínálta kulturális lehetőségekhez. Egyébként egész nyáron lesznek itt különféle közösségi programok, mint például versszínház és koncertek.

Pénteken szikrázó napsütés, majd változékony hétvége

Ma még 28 fokig is felszökhet a hőmérő higanyszála a koponyeg.hu előrejelzése szerint, ám a hétvége már sokkal változékonyabb lesz. Szombaton és vasárnap már csak 24–25 fokos maximumok fordulnak elő, a hétvége első napján pedig dörgéssel, villámlásokkal kísért záporokra, zivatarokra is számíthatunk.

Autóbusz retróhétvége Hűvösvölgyben

Július 1-jén ismét megjelennek a fővárosi utakon a retró Ikarusok! Az ikonikus, hazai gyártású buszcsodák újra a város egy olyan pontján bukkannak fel, amelyen sokáig meghatározó volt a jelenlétük. Ezúttal Hűvösvölgy térségében tűnnek majd fel, az R29-es, R57-es, R157-es, R257-es és az R56-os vonalon közlekednek szombaton napközben, kb. 9 és 17 óra között.

Ma kezdődik a XIV. kerületben a lomtalanítás

Újabb kerületben kezdődik június 30-án a lomtalanítás. Zuglóban a Városliget és a Papp László Sport Aréna környékén ma 18 órától kell kihelyezni a háztartásokban feleslegessé vált lomokat. Azt kérik, hogy úgy tegyék ki a lomokat, hogy azok ne akadályozzák a gyalogosok és autósok forgalmát. A lomtalanítás ebben a kerületben július 17-ig tart.