Boltkörkép a kötelező akciókról: melyik élelmiszert mennyire árazták le?

Június 1-től a nagy üzletláncokban kötelező 20 termékkategóriában akciót hirdetniük: minden kategóriából egy-egy termék legalább 10 százalékkal olcsóbb kell hogy legyen a korábbi árnál, így össze tudunk rakni egy olcsó kosarat, amikor bevásárolunk...



A heti kötelező árleszállításoknak egészen szeptemberig biztosan örülhetünk, mert a rendelet legalább addig előírja. Az akció mértéke legalább 10% kell, hogy legyen és olyan árukra kell alkalmazni, mint például a tej, a kenyér, a sajt, a zöldség vagy a tészta.

Kötelező akciók vannak többek között a Lidlben, a SPAR-ban, a Tescoban, az Auchanban, a Pennyben, az Aldiban, a Coopban, a CBA-ban, a Prímában és a Reál üzletek jelentős részében is, összesen nagyjából 3000 üzletben. Emellett kötelező akciókat kell tartsanak a Kifli.hu, a Wolt Market és a hozzájuk hasonló, házhoz szállítást végző cégek is.

Íme a Ripost körképe a boltokból a kötelező akciózás első hetén:

Termék, üzlet, akciós ár, akció mértéke

Vaj Spar: 899 Ft / -10%; Penny: 530 Ft / -30%; Aldi: 1078 Ft / -10%

Margarin Lidl: 669 Ft / -25%; Penny: 649 Ft / -27%

Tejföl Auchan: 499 Ft / -39%; Penny: 419 Ft / -30%; Aldi: 459 Ft / -16%

Joghurt Lidl: 119 Ft / -40%; Penny: 197 Ft / -40%

Kenyér Spar: 1572 Ft / -21%; Penny:778 Ft / -33%

Trappista Lidl: 449 Ft / -25%; Auchan: 449 Ft / -25%; Penny: 419 Ft / -30%

Paradicsom Lidl: 598 Ft / -25%; Spar: 599 Ft / -20%; Penny: 599 Ft / -33%; Aldi: 749 Ft / -25%

Kígyóuborka Penny: 195 Ft / -34%; Aldi: 199 Ft / -42%



A Világgazdaság megkérdezte a kiskereskedelmi piac legnagyobb szereplőit, hogy mire készüljenek a hozzájuk betérő vásárlók a kötelező akciókat illetően.

A Penny június 1-től a kötelezően előírt 10 százalékos kedvezmény helyett akár 30 százalékos árengedményt is biztosít a 20 kiemelt kategória egy-egy termékére. Az akciós újságjukban a kötelező akciós árucikkeket kiemelt helyen jelenítik meg. Emellett mind a 229 üzletükben tájékoztató anyagokat helyeztek el.

A Tesco az áruházaiban a meghatározott promóciós eszközzel hívja fel a figyelmet a 10 százalékkal kedvezőbb árú termékekre, valamint az adott termékek polccímkéjén, illetve online oldalán is jelölik az árkedvezményt. A június 1-től érvényes tescós akciók között például 50 százalék kedvezménnyel értékesített vaj, 48 százalék kedvezményt tartalmazó tejföl és 45 százalékkal olcsóbb friss zöldség is található. Azt is hozzátették, hogy a vásárlók a kormány által meghatározott 20 termékkör mindegyikében a 10 százalékot általában jelentősen meghaladó Clubcard- és bombaáras kedvezményekkel számolhatnak.

Az Auchan azt közölte, hogy a központi akciókon kívül, hétről hétre átlagosan 3000 terméket kínálnak rendkívül kedvező, úgynevezett OkAuchan áron. A kedvezmény mértéke esetenként elérheti a 40 százalékot is. Ezeket a termékeket a piros és sárga „OkAuchan ár” jelölés segítségével könnyen meg lehet találni.

A Lidl is felkészült a rendeletben meghatározottak szerint a kötelező akciózásra. Az általuk alkalmazott kedvezmények mértéke 20–50 százalék között alakul. A 2023. június 1-jétől június 7-ig tartó időszakban például a friss húsok és húskészítmények esetében 25–30 százalékos kedvezményt biztosít, egyes tejek és tejtermékek, valamint a pékáruk 25–40 százalék közötti akciókkal lesznek elérhetők, továbbá a megjelölt gyümölcsöket 25–30 százalékos kedvezménnyel lehet majd megvásárolni.

A Coop azt közölte, hogy mintegy 1700 üzletük érintett a kötelező akciózásban, 600 pedig nem. Viszont mindegyik Coop-boltra igaz, hogy jelenleg az akciós rendszerben hetente több száz terméket akcióznak.

Utóbb kiderült, a Spar is bőven túlteljesítette az előírtakat.

A SPAR és az Interspar mintegy 700-900 akciós ajánlatot kínál a vásárlóknak, ezzel egy időben további 300 termék árát fagyasztotta be az Árstop Extra Promóció keretében. A Penny pedig június 1-től a kötelezően előírt 10 százalékos kedvezmény helyett akár 30 százalékos árengedményt is biztosít a 20 kiemelt kategória egy-egy termékére. A hetente frissülő ajánlatokkal jelentkező akciós újságjukban a kiválasztott árucikkeket kiemelt helyen jelenítik meg, ebből az látszik, hogy például a tejföl, az alma, a hagyma, különböző pékáruk és tejtermékek, vagy a kávé is legalább 30 százalékkal lesz olcsóbb csütörtöktől.

A jogszabályban előírt kötelező akcióban többek között az alábbi termékek vesznek részt a SPAR polcain a feltüntetett leárazással:

1 literes Riska UHT-tej (1,5%) – 40 százalék kedvezmény,

S-Budget piros alma (2 kg) – 30 százalék kedvezmény,

Pur pur zsemle (frissen sütött) – 28 százalék kedvezmény,

Mizse ásványvizek (1,5 l) – 28 százalék kedvezmény,

Házi sült sertészsír (450 g) – 25 százalék kedvezmény,

Univer mustár (440 g) – 24 százalék kedvezmény.

A hét csütörtöki napján 0 órától a következő hét szerdai napján 24 óráig tartanak majd az akciók az előttünk álló 17 hétben.

Ellenőrzik a boltokat a hatóságok, betartják-e a szabályt

A kormány az új intézkedéstől azt várja, hogy az árak csökkentésével és a versenyhelyzet fokozásával megállítható a túlárazás és a spekuláció és mérséklődhet az infláció.

Az akciózott termékekről a kereskedők kötelesesek tájékoztatni a vásárlókat, a fogyasztóvédelmi hatóság pedig ellenőrizni fogja a végrehajtást.

Az akciókkal kapcsolatos információs táblákat nemcsak az üzletekben, hanem az online felületeken és a reklámújságokban is el kell helyezniük az üzleteknek.



A nagyobb élelmiszerláncok az akciós újságjukban is felhívják a figyelmet arra, hogy a termékeik közül melyekre vonatkozik a kötelező akciózás. Ezt a sima akciós termékektől egy százalékjellel és egy számértékkel különböztetik meg.

